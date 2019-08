En kæmpe ring af sølv: Nu kan du sværge troskab i Bork Vikingehavn

BORK: Hvis de nordiske guder af og til holder fælles statusmøde, så må offerviljen i Bork være et punkt til den grønne tavle.

I Bork Vikingehavn er der nemlig en offerplads, hvor turisterne kan lægge en mønt eller en anden ting til guderne, og for tre år siden besluttede man i Bork Vikingehavn, at der skulle samles ind til en edsring. Det var sådan en, man brugte i vikingetiden til at sværge ved, og dermed er der træk op til nutiden, hvor eksempelvis amerikanere sværger ved Bibelen på at tale sandt i retssager. Så pengene blev samlet ind, og der bliver nok at sværge til, for resultatet blev en forstørret udgave af den ring, man fandt i Vester Vedsted-skatten. 1,8 kilo vejer den - og det er i rent sølv!

Ringen blev indviet ved vikingemarkedet i weekenden, og forståeligt nok blev den efterfølgende gemt væk, da det er en kostbar sag. Men den skal tages frem, når der er begivenheder i vikingehavnen, der kræver at folk sværger deres troskab. Vikingehavnen tilbyder nemlig ritualer til vikingeinteressede, som enten kan foregå på offerpladsen eller i kirken, der i øvrigt er indviet af biskoppen.

- Den kan både bruges ved knæsætning, ynglingeritual eller håndsætning (henholdsvis dåb, konfirmation og vielse. red). Vi har haft alle slags ritualer i vores kirke, siger Mette Bjørg Karup Frederiksen, daglig leder af Bork Vikingehavn.