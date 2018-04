En kæmpe drøm blev knust for Skjern Håndbold

To gange ti dårlige minutter kostede Skjern Håndbold dyrt i de to kampe mod HBC Nantes, og det var stærkt medvirkende til, at Skjern stod skuffede tilbage efter kvartfinalerne i Champions League.

Skjern: Hvorfor var det Nantes og ikke Skjern Håndbold, der gik videre til Final 4?

Ja for det første er alle enige om, at HBC Nantes er et klassemandskab med stjernespillere på stribe. Og at det i det hele taget er en kæmpe overraskelse og en kæmpe sensation, at Skjern kunne nå helt til kvartfinalerne.

Men træner Henrik Kronborg pegede nu også på en anden ting.

- To gange ti minutter. Vi havde en dårlig periode på ti minutter i begge kampe. De to perioder kostede dyrt, for det kostede alt for mange mål. Så blev det svært at gå videre, sagde Henrik Kronborg.

I returkampen pegede han også på, at Skjern manglede lidt marginaler. De tyske dommere var langt fra at være hjemmedommere, hvis man skal sige det diplomatisk. Flere tvivlskendelser faldt ud til franskmændenes side, lige som det var Nantes, der fik samlet flest af de løse bolde op. Og med kendelser og marginaler mod sig er det altså ekstra svært at slå Nantes.

- Så det var en kæmpe drøm, der blev knust for os. I to gange 50 minutter spillede vi godt. I dag leverede vi en fantastisk indsats på meget højt niveau i anden halvleg. Måske når der er gået lidt tid, kan vi begynde at se tilbage på den her rejse i Champions League med stolthed. Men lige nu er vi både skuffede, kede af det og meget ærgerlige, sagde Henrik Kronborg.

Første halvleg var ikke god nok. Men i pausen var der alligevel en tro på, at kampen kunne vindes.

- Vi havde lavet for mange fejl, og vi havde brændt for meget. Men vi snakkede om, at hvis vi kunne minimere fejl og afbrændere, så kunne vi godt vende det hele. Vi var positive, og planen var at gå ud og vinde. Jeg vil gerne rose spillerne for den indsats og den vilje, de lagde for dagen efter pausen. Vi var tæt på at gøre det umulige muligt. Vi var kommet lidt for meget bagud til, at det i sidste ende lod sig gøre at vinde sammenlagt, sagde træner Ole Nørgaard.

Målmand Emil Nielsen havde det lidt underligt, for han var både stolt og skuffet.

- Lige nu er vi alle bare rigtigt rigtigt skuffede. Jeg ved godt, vi kunne have tabt med ti mål i Nantes, men det gjorde vi ikke. Vi fik et resultat med hjem, der gjorde, vi kunne lave en kamp ud af det i returopgøret. Og jeg skal love for, det blev en kamp. Vi fightede som ind i - ja undskyld jeg siger det - som ind i helvede. Vi havde Nantes rystet. Men de rystede ikke nok. Nantes er nok bedre end os. Vi vinder sammen, og vi falder sammen. Men nej hvor kunne det have været vildt, hvis det var lykkes for os at slå dem med seks mål, sagde Emil Nielsen.

Da han var kommet af med skuffelsen, fik han smilet tilbage.

- Jeg er så stolt af det, vi har præsteret i Champions League. Stolt af os alle. Så lille en klub og så store resultater. Tænk vi har ikke tabt en eneste kamp her på den her fantastiske hjemmebane. Jeg synes virkelig, vi har leveret en fantastisk præstation, sagde Emil Nielsen.