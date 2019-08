En hård dag på kontoret: Lokale ultraløbere sled sig over målstregen

RINGKØBING: - Det var en rigtig hård dag på kontoret.

Sådan lød kommentaren fra Svend Dalgaard, Ringkøbing, der for tredje gang deltog i Ultraløbet Ringkøbing Fjord Rundt.

Han kom ind på en samlet fjerdeplads blandt herrerne i tiden 10.54.52, men han lægger ikke skjul på, det var hårdt.

- Jeg havde både store krampeproblemer og væskemangel i lighed med stort set alle andre. Det var bare varmt, fastslår han.

Vejrguderne var næsten for generøse denne gang: Sol, sommerdagstemperaturer og kun beskeden vind til at køle - det var opskriften på overophedede løbere.

Løbsarrangør Thomas Lønbæk valgte da også undervejs at lave nogle ændringer på for eksempel depotplaceringer, så løberne kunne tanket op noget hyppigere end planlagt. Desuden rykkede han tidsgrænsen, så løberne fik bedre tid til at komme i mål.

Svend Dalgaard var ikke eneste lokale løber, der deltog - og de lokale klarede sig alle flot.

På tredjepladsen kom Thomas Lykkeberg fra Spjald i tiden 10.11.55; han vandt løbet i 2017.

Anette Lotterup Nielsen, Anita Løvenhardt og Anette Axelsen fra Skjern Løbeklub deltog alle for første gang, og de klarede også strabadserne på den 100 kilometer lange rute.

Anette Axelsen kom ind i tiden 12.59.34, mens Anita Løvenhardt kom ind i 14.4537 og Anette Lotterup Nielsen i 14.45.38.

Vinder hos mændene blev Morten Klingenberg i tiden 09.41.42 og hos kvinderne Katja Bjerre i tiden 09.49.21.