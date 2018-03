En fortælling om kærlighed

Tarm: Forfatteren Jesper Wung-Sung gæster onsdag 14. marts Tarm Bibliotek, hvor han vil fortælle om sin seneste roman "En anden gren", der udkom i 2017.

Bogen handler om hans oldeforældres utrolige kærlighedshistorie. I 1902 ankom San Wung Sung sammen med en flok kinesere til København for at blive udstillet i Tivoli. Blandt tilskuerne var Ingeborg, der forelskede sig intenst i den unge kinesiske mand trods store kulturforskelle og en sprogbarriere.

"En anden gren" har netop vundet "De Gyldne Laurbær" og er nomineret til DR Romanprisen 2018, der uddeles 16. juni i Aarhus.Jesper Wung-Sung er født i 1971 og har skrevet en lang række bøger for både børn, unge og voksne. Han debuterede i 1998 med novellesamlingen "To ryk og en aflevering", som han vandt Bogforums debutantpris for. "To ryk og en aflevering" blev i 2003 lavet til en ungdomsfilm med samme navn. Jesper Wung-Sung var selv med til at skrive manuskriptet for filmen.Billetter købes på riskbib.dk.