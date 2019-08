En forrygende travl uge for landmænd: Nu er høsten ved at være i hus

RINGKØBING-SKJERN: Der er travlhed i marken lige nu; de lokale landmænd har kastet alle ressourcer ind på at få bjerget høsten, inden efterårsvejret slår til.

- Mange begynder at melde, at de er færdige med kornhøsten; men der mangler endnu en del marker, og der er også mange steder, man ikke har fået bjerget halmen, så vi håber, at det gode vejr vil fortsætte nogle dage endnu, siger planterådgiver Karsten Jensen, Vestjysk.

Lige indtil sommeren vendte tilbage, gik landmændene og bed negle, og kiggede ud på fuldmodne kornmarker, der langsomt druknede i regn. Karsten Jensen anslår, at hele to tredjedele af høsten stadig stod på markerne, selv om det kunne variere fra sted til sted.

- Men der er sket rigtig meget den sidste uges tid; landmændene har fået gjort et stort indhug i den korn, der stod tilbage på markerne, siger han.

Vejret har dog været hårdt ved kornet, der er blevet stadig mere mørkfarvet på grund af sortskimmel, der trives på kornafgrøder i fugtigt vejr.