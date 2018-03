En enkelt redning efter pausen var alt for lidt

Skjern: Emil Nielsen havde en enkelt redning på 14 afslutninger mod Skjern Håndbolds mål, og Tibor Ivanisevic havde nul på syv.

Det er den helt enkle forklaring på, hvordan Skjern Håndbold kunne tabe topkampen hjemme mod BSV med 31-30, efter Skjern på en fremragende første halvleg kunne gå til pause foran 15-11.

Men man gør det altså svært for sig selv, når man lukker 20 mål ind på bare 30 minutter. Og Skjern havde kun sig selv at takke for sæsonens første nederlag på hjemmebane og det kun andet i ligaen - det første var også mod BSV.

Målmændene havde det nu også svært. Der var ikke meget bund i Skjerns forsvar. Der manglede aggressivitet og bevægelse, og når det nu gik så skidt, kunne man godt have ønsket, at Skjern måske havde prøvet en anden taktik rent defensivt, for det kunne ikke have været ringere.

At kampen ville tippe rundt efter pausen, var lidt overraskende. Skjern havde nemlig spillet aldeles fremragende i første halvleg, og kampen havde alt det, en topkamp skal have. Der var høj kvalitet, der var intensitet, publikum var med, Sebastian Skube blev buh'et ud, og alt var godt.

Kampen var ganske lige. Tibor Ivanisevic stod med en redningsprocent på knap 40, Jesper Konradsson og Markus Olsson var flyvende i bagkæden, og Bjarte Myrhol var som sædvanlig stærk på stregen. Og med tre hurtige mål lige op mod pausen så det fint ud med føring på 15-11.

Og det var endda uden Anders Eggert på banen til andet end straffekast - en lårskade driller - og Kasper Søndergaard måtte udgå efter fem-syv minutter med en rygskade - han blev resten af kampen afløst af Eivind Tangen.

Lidt besynderligt startede Emil Nielsen i målet efter pausen.

- Vi ser ikke så meget på procenter. Tibor havde haft syv redninger. Det var ok. Men vi håbede på effekt ved at sætte Emil ind. han plejer at ligge på 8-12 redninger. Det gjorde han så ikke i dag, forklarede træner Ole Nørgaard efter kampen.

Fem minutter efter pausen var der udlignet. Skjern spillede uskarpt i angrebet med fejl og afbrændere. Det gav BSV tre hurtige kontramål, som hjalp dem på 16-16.

Kort efter scorede Eivind Tangen sit første mål for Skjern. Han var faktisk bremset i gennembrudsforsøg, men han fik smidt bolden bag om ryggen på sig selv og i mål. Det udløste stor jubel hos Skjern-tilhængerne. Da så BSV efter 41 minutter bragte sig foran for første gang i kampen med 19-18, fik Tibor Ivanisevic chancen i målet igen. Uden succes.

De to hold fulgtes ad til 24-24. Der fik BSV slået et lille hul. Fem minutter før tid blev man klar over, Skjern ville tabe. Først scorede BSV flot på vip fra fløj til fløj til 29-26, og da Eivind Tangen sekunder senere kiksede i fri position, og BSV kunne øge på kontra til 30-26 lige efter, var der tilskuere, der havde set nok. De gik.

Skjern fik reduceret til 31-30 15 sekunder før tid. Det var kun kosmetik.