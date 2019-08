Én eller flere rækker? Uenighed om høringssvar til nyt Vesterhav Syd-oplæg

- Vi skal i vores høringssvar anerkende, at Vattenfall har lyttet til os og nu arbejder på at få møllerne længere ud i screeningsområdet, siger Hans Østergaard.

Ringkøbing-Skjern: Også Ringkøbing-Skjern Kommune vil sende et høringssvar til Energistyrelsen, der har bedt om forslag og ideer til, hvilke forhold der skal behandles i den kommende VVM-redegørelse for Vesterhav Syd.

Svaret skal formuleres på økonomiudvalgsmødet 13. august, og der er ikke enighed om teksten.

Byrådsmedlem, løsgænger Lennart Qvist opfordrer byrådet til at sende et høringssvar, der kræver Vesterhav Syd-møllerne så langt ud som muligt.

- Det er vigtigt, at vi får sendt et høringssvar, og jeg synes, vi skal gøre opmærksom på, at møllerne skal så langt ud som muligt, og helst 20 kilometer. Vi skal sige dét, vi ønsker, og så må myndighederne beslutte ud fra det. Hvis 20 kilometer ikke er muligt, må alternativet være en placering med udgangspunkt ved Hvide Sande Havn, som byrådet selv foreslog i et høringssvar fra 2012. Ved Hvide Sande er der møller i forvejen og industrianlæg, så der vil møllerne skæmme kysten mindst muligt, siger Lennart Qvist.

Han lægger sig dermed på linje med Vesterhav Syd-modstandere, der kræver møllerne placeret så langt mod sydvest som muligt, gerne i en klump eller i to rækker.

Borgmester Hans Østergaard (V) er ikke enig i Qvists udlægning.

- Byrådet sendte i februar en henvendelse til Folketingets partier om at få møllerne længere ud på havet inden for screeningsområdet, som vi anerkendte som værende fra fire til 10 kilometer fra kysten. Alle anerkender, at Vattenfall har lyttet til kritikken og nu arbejder benhårdt på at få dem ud så tæt på 10 kilometers grænsen som mulig. Det er jeg tilfreds med, og det har jeg en forventning om, at byrådet også er. Derfor skal vi sende et anerkendende høringssvar, siger Østergaard.

Vattenfall har meldt ud, at selskabet satser på at sætte møllerne op på én lang række, så langt ude mod 10 kilometer grænsen. Skal de stå i to rækker, vil rækken tættest på kysten blive mere synlig, lyder logikken.

Borgmesteren vil ikke have problemer med at bakke op om placeringen på én række.

- Ved at anerkende Vattenfalls arbejde med at få møllerne ud på 10 kilometer nikker vi også ja til, at vi godt kan se placeringen på én lang række. Jeg kan være usikker på, hvad der kommer til at fylde mest visuelt. Hvis de skal stå fra Hvide Sande og mod nordvest i to rækker, vil det blive mere bastant. De to rækker vil komme til at ende oppe mellem Søndervig og Hvide Sande. Det er jo ikke sådan, at de bliver usynlige. Måske tværtimod, fordi de vil stå i to rækker, siger Hans Østergaard.

Deadline for høringssvar til Energistyrelsen er 16. august.