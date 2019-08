En bil brændte, mens en anden blev reddet

VELLING/SKJERN: I løbet af kort tid måtte brandvæsnet mandag aften rykke ud til to brande, som begge involverede biler. Første gang var ved Velling Kirkeby, hvor en bil gik i brand kl. 17.20. Det lykkedes dog for beboerne næsten selv at slukke branden, inden brandvæsnet nåede frem. Det var godt, for kl. 18.05 kom endnu en alarm om brand. Denne gang på Åbrinken i Skjern, hvor der var opstået ild i en garage. Ejerne nåede selv at redde deres bil ud, inden flammerne fik fat på den. Politiet formoder, at det er elinstallationer, som er årsag til branden.