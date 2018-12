Emil Nielsen rygtes til Nantes til sommer

Skjern Håndbolds dygtige målmand Emil Nielsen er på vej til franske Nantes. Det mener TV2 Sport i hvert fald at vide.

Skjern: TV 2 Sport mener at vide, at Skjern Håndbolds målmand Emil Nielsen skifter til den franske storklub Nantes til sommer på en treårig aftale. Nantes ligger i øjeblikket nummer to i den franske liga efter PSG, og det var netop Nantes, der slog Skjern Håndbold ud i sidste sæsons kvartfinaler i Champions League, hvor Nantes senere tabte finalen mod Montpellier.

Det skulle efter sigende være flere kilder, der over for TV 2 Sport har kunnet oplyse, at den 21-årige Emil Nielsen smutter efter denne sæson, selv om Emil Nielsen har kontrakt med Skjern frem til sommeren 2021.

Hvis det er muligt at skifte for Emil Nielsen, kan det skyldes, at han som så mange andre har en frikøbsklausul i sin kontrakt, så topklubber ganske enkelt kan købe Emil Nielsen fri af sin kontrakt med Skjern Håndbold.

Skjern Håndbolds formand Carsten Thygesen har ikke kommentarer, der kan afsløre noget som helst.

- Efter vores succes i Champions League i 2018 er flere udenlandske klubber interesseret i flere af vore spillere. Det er alt, hvad jeg har at sige, siger Carsten Thygesen.

Hvis Skjern Håndbold skal ud og finde en afløser for Emil Nielsen allerede til sommer, kan klubben stå med lidt af et problem. Der er efter sigende ikke ret mange gode målmænd ledige på markedet til sommer.

Det har ikke været muligt at få fat i Emil Nielsen for en kommentar.