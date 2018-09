Emil Nielsen i soloulykke på motorvejen

Skjern Håndbolds målmand Emil Nielsen var for rystet til at spille kampen mod TTH Holstebro, efter han var utrolig heldig med at slippe uskadt fra ulykke på motorvejen. Bilen blev totaltskadet.

Skjern: Det var en rystet målmand Emil Nielsen, der dukkede op til kamp mod TTH Holstebro.

Kort forinden havde Emil Nielsen nemlig været i en soloulykke på motorvejen nær ved Arnborg.

- Jeg var ved at overhale en lastbil, da jeg fik øje på et eller andet i min vejbane. Jeg troede, det var en betonklods eller en sten, så jeg forsøgte at undvige ved at dreje til venstre. Jeg ramte autoværnet, og derfra blev bilen slynget helt over i autoværnet ude til højre for nødsporet, fortalte Emil Nielsen.

Med i bilen var hans gode ven Kasper Thorsted Rasmussen.

- Det var Kaspers bil. Jeg kørte, fordi han skulle have noget at spise. Heldigvis skete der intet alvorligt med os, og heldigvis var der heller ikke andre involveret. Det var en dygtig lastbilchauffør, der undgik at køre ind i os, for ellers kunne det være gået helt galt, sagde Emil Nielsen.

Bilen, en Peugeot Partner, blev totalskadet.

- Jeg fik et lille hold i nakken. Men jeg kunne slet ikke spille. Det er jeg alt for rystet til. Det her var altså ikke sjovt, sagde Emil Nielsen.

Han kom ikke på banen. Det gjorde i stedet Kasper Thorsted Rasmussen, som er i Skjern Håndbolds U25 Udviklingstrup.

- Men det var ikke lige under de her omstændigheder, jeg gerne ville have haft min debut. Nu fik jeg spilletid, men det er slet ikke til at glæde sig over. Jeg er bare glad for, der ikke skete noget alvorligt med os, sagde Kasper Thorsted Rasmussen.