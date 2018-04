Ellevilde tilskuere i Skjern Bank Arena

Selv om Skjern Håndbold spillede omkring 1350 kilometer væk nede i Ungarn, troppede omkring 350 tilskuere op i Skjern Bank Arena for sammen at se kampen mod Veszprem på storskærm.

Skjern: Stående bifald til Skjern Håndbold i Skjern Bank Arena.

Ja man ser det nærmest hver gang, Skjern Håndbold spiller på hjemmebane.

Men denne gang spillede Skjern omkring 1350 kilometer væk i Ungarn!

Alligevel var der stemning og fest i Skjern Bank Arena, hvor omkring 350 Skjern-tilhængere havde valgt at se kampen sammen til det arrangement, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter havde lavet med kampen vist på de fire storskærme, der er på den enorme kube midt oppe under loftet inde i arenaen.

Det var en skam, at spillerne ikke kunne se eller høre den flotte opbakning helt nede i Veszprem.

Da Skjern-spillerne kom på banen, blev de klappet ind - i Skjern. Hver scoring til Skjern blev der jublet over, udvisninger til Veszprem fik kommentarer med på vejen, Skjern-målmænd blev hyldet efter hver redning. Det var reaktioner, som om publikum var der selv.

I pausen blev de første 30 minutter ivrigt diskuteret, mens der blev hentet friske forsyninger af øl og vand med meget mere. Nogle ærgrede sig over, at det så ud som om, Skjern ikke rigtig turde løbe kontra op mod pausen. Som om spillerne var bange for at fejle eller brænde, så i stedet for 14-14 var Skjern bagud med 16-13 ved pausen.

Stemningen steg frem mod midten af anden halvleg, hvor Skjern fik udlignet til 24-24. Så skulle Veszprem vinde det sidste kvarter med otte mål, og det var der en tro på, ikke kunne lade sig gøre.

Da Veszprem så førte 29-25, kom nerverne tilbage. Flere tilskuere vandrede hvileløse rundt i spænding, ind til Tibor Ivanisevic havde en redning med efterfølgende scoring i tomt mål til reducering til 30-28 fem minutter før tid.

Resten af kampen var den rene jubel, og da kampen blev fløjtet af, var der stående bifald til Skjern Håndbold. De mange gæster i Skjern Bank Arena havde fået lige akkurat den fælles oplevelse, som de håbede på til et meget vellykket arrangement.