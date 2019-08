Elisabeths bog hitter hos folket: Det voksne publikum er vilde med 'Store børn'

- Jeg mener, man ville have gjort forfatteren en stor tjeneste ved ikke at lade 'Store børn' udkomme. Men nu står den her. Og jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal stille op med den.

Fire stjerner i to aviser

- Ikke alt kan måles og vejes, men her kom lige et brev, som gjorde min glæde meget let og stor, skrev 62-årige Elisabeth Gjerluff Nielsen torsdag på Facebook, hvor hun samtidig fremviste en udskrift af en besked fra Gyldendal.

På den varme hilsen fra forlaget - sendt en uge efter udgivelsesdatoen - fremgår det blandt andet også, at 'Store børn' ligger som nummer tre på Mofibos liste over de mest lyttede bøger udgivet af Gyldendal, nummer fem på bestsellerlisten for lydbøger og nummer ti på hitlisten for e-bøger.

I Berlingske uddelte anmelder Birgitte Borup fire stjerner til bogen, der blandt andet fik disse ord med på vejen:

- Elisabeth Gjerluff Nielsen har begået en personlig og indfølt bog, der er et spejl for alle dem, der har rod i relationerne.

Efter læsning af 'Store børn' kvitterede også Kristeligt Dagblad med fire stjerner.