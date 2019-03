Elevrådsformand: Overvågning er absurd løsning på ikke-problem - men boykot ikke eksamen

Landets gymnasieelever skal hente et program, der overvåger dem til eksamen. Elever føler sig krænket og opfordrer flere steder til boykot. Lokal elevrådsformand maner til ro og minder folk om, at de i forvejen bliver overvåget.

- Vi har primært snakket om, at det føles ubehageligt. Der har været en del forvirring omkring programmet. Vi har fået mange forskellige oplysninger om, hvad det kan, og hvorfor vi skal have det. Det bryder med privatlivet, fordi softwaren holder øje med dig - og fordi man aldrig ville hente sådan et program på sin computer, siger Martine Brumsbjerg, der er elevrådsformand på Ringkjøbing Gymnasium.

Landets mange gymnasieelever har allerede gjort det. For at få lov til at gå til eksamener og terminsprøver skal de installere programmet Den Digitale Prøvevagt, der under eksamen skal holde et vågent øje med, om eleverne snyder.

Ringkøbing-Skjern: Et program på din computer, der overvåger dig. Hvert eneste tryk på tastaturet bliver registreret. Med jævne mellemrum tager programmet et billede af din computerskærm, så man kan se lige præcis, hvad du lavede på det tidspunkt.

Men hun siger samtidig, at hun godt kan forstå, hvorfor nogle har det sådan, fordi det handler om følelser og følelsen af at blive overvåget.

- Jeg synes helt klart, at det er bedst at gå til eksamen. Jeg synes ikke, man skal boykotte. Hvis man synes, der er et problem, så skal man rette henvendelse til Undervisningsministeriet. Lav en demonstration, ret henvendelse til ministeren. Gør noget, der er større end at boykotte. Jeg tror ikke, skolerne og ministeriet tager hensyn til, at halvdelen ikke møder op til eksamen. Det får kun konsekvenser for eleverne selv, siger hun.

Der har været snak blandt gymnasieelever i hele landet om, hvorvidt man skulle boykotte terminsprøver og eksamener i protest over, at man skal installere programmet for at få lov til at gå op.

Både for og imod

Flere, blandt andet rektorer, har påpeget, at de mange gymnasieelever i forvejen er overvåget, når de bruger Facebook eller giver apps adgang til mikrofonen på deres telefoner.

Det har tit været skrevet i den offentlige debat, at man skal passe på sine personlige oplysninger. Blandt andet er der indført større krav til virksomheder med EU's GDPR-politik.

- Det er lidt selvmodsigende, at der til eksamen indføres det her, når der er så meget debat om privatlivet og cookies, tredjeparters adgang til informationer, lækning af cpr-numre og andre private oplysninger. Men personligt har jeg ikke noget problem med Den Digitale Prøvevagt. Det bliver kun brugt til eksamen, og de må gerne tage et billede af mig, der søger på, hvad hej hedder på spansk, siger Martine Brumsbjerg.

- Det er svært at have en holdning til. Jeg er både for og imod. Det er en absurd løsning på noget, der ikke er et stort problem. Men det er ikke så alvorligt, fordi programmet gemmer ikke billeder af dig på værelset, mens du hopper rundt med et håndklæde om håret. Overvågning er et generelt problem, men Den Digitale Prøvevagt afinstallerer du igen. Det gør du ikke med Facebook. Hvad er så værst? Facebook eller Den Digitale Prøvevagt? En privat virksomhed eller en offentlig myndighed?, spørger elevrådsformanden.

- Grunden til, at Den Digitale Prøvevagt føles som et indgreb,, er, at du klart får at vide, at det overvåger dig. Facebook bruger folk så tit, at de ikke tænker over, hvor meget der ligger gemt af private oplysninger, siger hun.