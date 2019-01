Sædding Efterskoles elever får en uge til at forberede årets elevforestilling, der opføres 24. og 25. januar.

- Valget af netop denne forestilling skyldes, at skolen før har haft succes med dette stykke, og vi vil derfor se om, vi kan gøre det endnu bedre denne gang. Det giver en standard at leve op til, og vi tager udfordringen med fanen løftet højt. Derudover synes vi, at stykket har en god rummelighed og et budskab, vi kan bakke op om, fortæller elever på efterskolen Rasmus Møller og Iben Rask i en pressemeddelelse.

Rækker Mølle: Alt normal undervisning har i en uge været lagt på hylden på Sædding Efterskole, hvor eleverne har arbejdet med forberedelserne til årets elevforestilling, der bliver en musical over den kendte fortælling om "Klokkeren fra Notre Dame".

Ud af comfortzonen

Rasmus og Iben fortæller videre om, hvordan musicalugen forløber.

- Vi kommer ud i grupper med folk, vi ikke nødvendigvis normalt snakker med i hverdagen. Det udfordrer os til at komme lidt ud af vores comfortzone og integrere os mere socialt. Hele ugen er et stort gruppearbejde, så uden kommunikation og samarbejde ville vi ikke kunne få en musical stablet på benene. Derfor er det vigtigt, at alle deltager aktiv i arbejdet og gør sit bedste. Det styrker tillidsforholdet mellem elever og lærere, fordi der bliver lagt så meget ansvar på eleverne, siger Rasmus og Iben.

- Glæden ved at arbejde med et stort projekt og ende med et godt resultat er stort, og det bliver derfor forhåbentlig en kæmpe forløsning, når vi torsdag 24. og fredag 25. fremviser vores forestilling, siger Iben Rask og Rasmus Møller.