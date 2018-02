Elever skriver og opfører ny musical

Tarm: 8. februar har Tarm Skoles overbygning premiere på en musical, som eleverne har arbejdet med siden 2. februar. Musicalen hedder "Night Train".

En gruppe elever i 8. klasse har skrevet musicalen med hjælp fra to lærer, Henrik Fisker Olsen og Adam McMillian.

Den handler om to unge, Sofia og Filip, der bliver i tvivl om deres kærlighed til hinanden, da de bliver fraskilt, fordi Filip rejser til USA og Sofia rejser til Indien. På rejsen møder de modstand, som gør at de finder ud af, hvad der er vigtigt i livet.

De to hovedpersoner, Fillip og Sofia, er spillet af Frederik Toft og Signe Mejlvang Grum.

- Det er spændende at optræde foran en så stor gruppe mennesker, fortæller Frederik Toft.

Alle elever er blevet delt ud på hold efter deres egne ønsker. Der er syv hold, som hver har en vigtig rolle i at få musicalen færdig. To af holdene er kostume/make-up og PR. Det ene hold sørger for, at skuespillernes outfit er klar, når de skal på scenen, og det andet står for at dokumentere dagene, lave plakater og sælge billetter.