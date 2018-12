Elever samler 31.000 kroner ind i halvmaraton i halvmørke

Finderup Efterskole er en lille specialefterskole, hvor der netop er fokus på de boglige udfordringer. Den øgede selvtillid, kan være med til at give undervisningen et boost.

Den oplevelse kan tages med over i den normale skoledag. Hvis man kan gennemføre en halvmaraton i mørke, blæst og kulde, så kan man også prøve at løse matematikopgaven eller tackle en personlig udfordring.

Finderup: Finderup Efterskole har valgt at deltage i DR's Danmarks indsamlingen "Styrk verdens piger". Mandag aften blev en allerede planlagt halvmaraton i mørke derfor lavet om til et sponsorløb til fordel for verdens piger. Elever og medarbejdere havde fundet sponsorer, som alle ville give et bidrag til løbet. Bidragets størrelse afhang af, hvor mange af eleverne, som gennemførte.

Efterskoleeleverne løb sig til over 30.000 kroner til et godt formål. PR foto

Tv-indslag

Efterskolen har også oprettet et valgfag, som har til formål at samle ind til Danmarks indsamlingen. Her skal eleverne efterfølgende ud og samle pantflasker, juletræer og meget mere.

- Eleverne lærer at gøre noget for andre, og man kan mærke deres glæde og engagement i det. Jeg er både glad og tilfreds med indsamlingsresultatet. Jeg havde håbet på 20.000 kroner, og så er det jo fedt, at vi kom op på 30.811 kroner. Det viser også, at det er alle medarbejdere og elever, som har kæmpet sammen. Det bliver spændende at se, hvor meget vi kan nå op på inden den 2. februar, hvor DR's indsamlingsprojekt afvikles.

DR var så imponeret af initiativet, at de var med hele aftenen for at lave et tv-indslag til indsamlingsprogrammet lørdag 2. februar.