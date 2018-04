Elever løftede i flok

Finderup: I dramaugen på Finderup efterskole opførtes "En dødssyg ven"

Det summede af liv på Finderup Efterskole i sidste uge. Det normale skoleskema var byttet ud med en dramauge over ungdomsromanen "En dødssyg ven" - en roman med store emner som teenageliv, kærlighed, alvorlig sygdom og fightervilje.

Der har været gang i mange værksteder, siger lærerne bag opsætningen af dramastykket. Scenefolket har haft ansvar for at opbygge scenen fra bunden, lys og lyd har teknikfolket taget sig af.

Dertil kommer rekvisitterne, og kostumerne har en gruppe fundet, syet til og gjort helt klar til skuespillerne. Det kan ikke lade sig gøre uden en stor, fælles indsats. For mange af eleverne har det været helt nyt at stå på en scene, en enkelt har sunget sin egen, selvskrevne sang og generelt har målet været at skabe et fælles produkt og understrege troen på, at man kan lykkes i fællesskab.

Eleverne skabte selv scenerne og har haft stor indflydelse på, hvordan det færdige resultat skulle blive.

Dramastykket blev vist fredag og lørdag.