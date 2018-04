Elever lavede mad med landsholdsidol

To elever fra Skjern Tekniske Skole eksperimenterede med råvarer i fornemt selskab fra cateringlandsholdet.

I to dage har han arbejdet på at fremstille forskellige retter. Dette har han gjort i samarbejde med to af eleverne fra Skjern Tekniske Skole, og det hele er foregået i skolens køkken. Torsdag blev resultatet vist frem.

Det blev køkkenledere fra Ringkøbing-Skjern Kommunes storkøkkener klogere på torsdag, da de var samlet til inspirationsdag på Skjern Tekniske Skole. Skolens uddannelsesgren "Mad og Oplevelser" lagde lokaler og elever til, men det var den globale fødevarevirksomhed Unilever, der stod for arrangementet.

- Det har været fedt at prøve nye metoder, forklarer hun.

Vibeke kastede sig ud i at tilberede blomkål på forskellige måder, men også hun syntes, at opgaven var spændende:

- Det har været rigtig spændende at prøve at lave noget af det, som man laver ude i den virkelige kokkeverden, siger Michelle, der lavede en variant af bøf med bløde løg.

De udvalgte elever var Michelle Kongebro Riis, der er i gang med at uddanne sig til kok, og Vibeke Kristiansen, der vil være ernæringsassistent. Begge går de på første år af deres uddannelse, og ugens opgave vakte stor glæde hos begge:

Idol og inspiration

Charlotte Willumsen underviser til daglig på Mad og Oplevelser på Skjern Tekniske Skole. For hende giver det også rigtig god mening, at eleverne får mødt et af deres idoler og samtidig får ny inspiration, som de kan bruge fremover i deres uddannelse:

- I den almindelige hverdag skal vi lære eleverne de grundlæggende elementer, og det kan være svært at få tid til at "lege". Derfor er det fedt, at der kommer en som Casper fra cateringlandsholdet, der bruger andre maskiner og giver nye ideer, siger hun.

Til inspirationsdagen blev der også holdt oplæg om bæredygtighed.