Elendigt havevejr giver penge til gymnasterne

SKJERN: Billetsalget har været et travlt sted at opholde sig ved de to seneste weekenders gymnastikopvisninger, som DGI har holdt i Ringkøbing og Skjern.

- Vi har haft rigtig mange tilskuere, og jeg tror, at vi har sat rekord. Et slag på tasken er, at der har været over 6000 betalende tilskuere, fortæller Mads Nielsen, som er formand for Gymnastikudvalget hos DGI Ringkøbing-Skjernegnen.

Han gætter på, at årsagen er det pivkolde forårsvejr. Det har nemlig ikke været havevejr, så river, trillebører og havehandsker tabte i år konkurrencen mod de mange gymnaster. Og det er godt nyt for pengekassen i gymnastikudvalget.

- De to opvisninger er vores eneste måde at få penge i kassen, så det betyder alt for vores økonomi. Vi har jo fem egnshold med gymnaster, som skal have tøj, gymnastikredskaber, lokaler, transport og opvisninger, fortæller formanden.