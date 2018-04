Elektrisk tur fjorden rundt

Forenede Danske Elbilister

FDEL repræsenterer Danmarks stadig flere elbilister.Foreningen, Forenede Danske Elbilister (FDEL), blev stiftet i maj 2013, som forbrugerorganisation for elbilister, med det formål at udbrede kendskabet til elbiler og påvirke samt understøtte løsninger, der får flere elbiler på vejene - og dermed aktivt hjælper til med at fremme den grønne omstilling i Danmark.FDEL er anerkendt som talerør for elbilisten blandt de forskellige aktører og interessenter i elbilverdenen.Har du en el-bil, og vil du være med til turen fjorden rundt søndag den 29. april, kan du tilmelde dig her:Programmet ser således ud:10:30 Man mødes på Havnepladsen i Ringkøbing til hygge, dækspark og kaffe11:30 Afgang mod Hvide Sande12:00 Man samles på havnen i Hvide Sande og snakker med nysgerrige forbipasserende.Mulighed for at nyde en lokal fiskeburger12:45 Afgang mod Bork Havn13:30 Isspisning, havnestemning og bilsnak på Bork Havn14:00 Afgang mod Stauning Havn14:30 Medbragt kaffe nydes på Stauning Havn - borde og bænke med fjordudsigt!15:00 Afgang mod Ringkøbing15:30 Ankomst til Ringkøbing.