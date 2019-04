Ekstra millioner til cykelstier søges

SDR. BORK/NYMINDEGAB: Teknik- og miljøudvalget skal have fundet i alt 2,4 millioner kroner ekstra, hvis to cykelstier i den sydlige del af kommunen skal anlægges allerede i år.

I 2015 søgte Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med Varde Kommune staten om tilskud til to cykelsti-strækninger ved henholdsvis Nymindegab og Sdr. Bork, der forbinder stisystemerne i de to kommuner.

Staten gav dengang tilsagn om at dække 40 procent af de beregnede udgifter under forudsætning af, at stierne blev anlagt inden udgangen af 2019.

Imidlertid har projekterne trukket i langdrag, og i mellemtiden er udgifterne steget, så ingen af de to kommuner kan udføre arbejdet inden for det budget, der blev lagt i 2015.

På Ringkøbing-Skjerns side vil cykelstien fra kommunegrænsen til Sdr. Bork koste 3,8 millioner mod de to millioner, der oprindeligt var sat af; der mangler altså 1,8 millioner.

Stigen mellem Klitvejen og kommunegrænsen ved Nymindegab er budgetteret til 2,5 millioner, og ventes at blive 600.000 kroner dyrere.

Statens tilskud er det samme i kroner og ører som i 2015, og skal det udløses, skal stierne altså anlægges i år.

Når teknik- og miljøudvalget holder møde på tirsdag, præsenterer administrationen det af denne årsag for en indstilling om at give en tillægsbevilling på 2,4 millioner til de to stier.

De 1,3 millioner finder man i anlægspuljen, de 0,7 millioner fra cykelstien Videbæk-Sønderup og 0,4 millioner i cykelstipuljen i 2020.

Administrationen peger på, at de to cykelstier er vigtige for at binde hele stisystemet rundt om Ringkøbing Fjord sammen og forbinde det med cykelstinettet i nabokommunen.