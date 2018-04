Ekspert om observation i Rindum: Ulvehvalpene på vej hjemmefra

Ulveforsker Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum kan ikke med 100 procents sikkerhed sige, at det er en ulv, men fortæller, at der er en meget stor sandsynlighed for, at det er en hvalp fra Ulfborg-koblet, der er på vandring. Foto: Aksel Opstrup

Ringkøbing var i går et stop på vejen for, hvad der sandsynligvis er en utryg ulvehvalp fra Torsted-Ulfborg-området på vandring efter et nyt sted at slå sig ned.

RINGKØBING: Aksels Opstrups foto viser med stor sandsynlighed, at det var en ung ulv, der i går lagde vejen forbi Rindum. Det fortæller forsknings- og samlingschef Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum, efter at han i går fik originalfotoet at se. - Der mangler lidt skarphed og et bedre lys, for at jeg kan se aftegningerne i hovedet, så jeg kan ikke sige det med 100 procents sikkerhed. Men alt, hvad jeg ellers ser, indikerer, at det er en ulv, siger Kent Olsen, som mener, at det er nærliggende at tro, at det er en hvalp fra Ulfborg-koblet, da det ikke er en voksen ulv. - Hvalpene fra Ulfborg er så store nu, at de begynder at forlade deres hidtidige territorium, siger Kent Olsen.

Fakta På ulveatlas.dk bliver ulveobservationer kategoriseret med C1, hvor der er entydige beviser, der bekræfter, at der er tale om en ulv. C2 er også en bekræftelse, mens C3 er en mere usikker bekræftelse, hvor der er utilstrækkelige beviser, eksempelvis manglende syn af aftegninger i dyrets ansigt. Aksel Opstrups foto falder under kategorien C3a, som bruges ved tegn på ulveforekomst, men som efter alt at dømme er ulv.



En mere uddybende beskrivelse af kategorien findes under fanebladet "Har du set en ulv" på ulveatlas.dk

Utryg ulv Ulvens kropsholdning, hvor den står med halen mellem benene, er meget typisk for ulve, der er på vandring i ikke-ulveegnede områder. - Når vi ser billeder af ulvene i skoven ved Ulfborg, har de en helt anden holdning. Denne er tydeligvis ikke tryg ved situationen og er søgt op på volden for at navigere i landskabet og finde en måde at komme videre fra a til b, forklarer Kent Olsen.

Leder efter nyt hjem Dyret blev onsdag formiddag set af flere omkring Nordre Ringvej, også nær Ringkøbing Skole, hvor en ansat så den formodede ulv. Skoleleder Peter Kold Jensen tog dog information med sindsro, da Dagbladet talte med ham. Han informerede forældrene om, at der måske var set en ulv i nærheden, men valgte at lade børnene lege videre på legepladsen. Det er en hensigtsmæssig reaktion, da det er meget usandsynligt, at ulven vil slå sig ned i nærheden af bymæssig bebyggelse, siger ulveeksperten: - Hvalpene tager på vandring for at finde et nyt territorium, hvor de kommer vidt omkring, også nær bebyggelse. De ved ikke, hvor de er. Men de slår sig ikke ned ved bymæssige områder, understreger Kent Olsen.