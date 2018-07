Eksilvestjyder på festival

Ringkøbing-Skjern: Mange fraflyttere fra Ringkøbing-Skjern Kommune mødes i Klub Eksilvestjyder.

Det sker oftest i de større studiebyer, når elitesportsklubberne fra kommunen spiller på udebane, men torsdag 2. august vender medlemmerne hjem.

120 af klubbens medlemmer mødes nemlig til Bork Havn Musikfestival. ?Klokken 14.45 begynder Klub Eksilvestjydernes særprogram med stand up med Kasper Gross, Mark Le Fevre og Frederik Rosgaard. Sidstnævnte er selv eksilvestjyde fra Tarm.

Herefter er der fællesspisning i "Svineriet" inden det går løs med koncerter med blandt andre Benal, Sivas, Christopher og Carpark North.

- Vi forestiller os, at Bork Havn Musikfestival for manges vedkommende var en af deres første musikfestivaloplevelser, så det bliver en "walk down memory lane", når de mødes i Bork 2. august, siger Martin Jensen, formand for Bork Havn Musikfestival.

Klub Eksilvestjyder er en gratis og uformel klub for folk, der tidligere har boet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Klubben tæller lige nu 685 medlemmer på landsplan. Formålet med Klub Eksilvestjyder er at fastholde kontakten til fraflytterne, når de tager fra kommunen for eksempelvis at studere.

En undersøgelse fra efteråret 2015 viste nemlig, at 4 ud af 10, som flytter til Ringkøbing-Skjern Kommune, har boet i kommunen tidligere - og at de primært flytter tilbage på grund af relationer til området.