Ejnar Nørgaard fra Lønborg-Vostrup KFUM takkede for donation fra Andelskassen

Viborg: "Sammen kan vi mere-prisen" på 15.000 kroner gives bl.a. for at give plads til børn og unge mennesker, der kan have svært ved at indgå i sociale relationer. Det er Danske Andelskassers Bank - bedre kendt som Andelskassen - der står bag prisen, der forleden blev overrakt ved aktionærmødet i Vibocold Arena. Modtageren var formand for Lønborg-Vostrup KFUM, Ejnar Nørgaard, der takkede for prisen.

- Det var noget af en overraskelse at få meddelelsen om, at vi skulle have prisen. Jeg vil gerne sige tak for prisen og pengene. Dem kan vi bruge til at realisere nogle af vores planer, sagde Ejnar Nørgaard på mødet og i en pressemeddelelse.