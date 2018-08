Ringkøbing: Ikke kun sommerhusejere på Holmsland Klit føler deres herlighedsværdi og økonomi truet af de 20 havmøller, som fra 2020 vil være i drift mellem 4,2 og ti kilometer fra kysten.

Også Ulla Riis og Charles Gam mener, at de snurrende møllevinger med lys vil ødelægge udsigten fra deres villa på Kaj Munks i Ringkøbing.

Villaen ligger i første række på en stor grund ved fjorden. Her har parret boet siden 1975 og dagligt nydt udsigten.

Derfor tøvede de ikke med at søge værditabserstatning - som de eneste uden for Klitten - og fredag eftermiddag blev deres sag så vurderet af Taksationsmyndigheden.

Den fire mand store delegation bestående af en jurist, en ejendomsmægler, en sekretær og en medarbejder fra Vattenfall besigtigede huset med udsigten inde fra stuen og grunden.

- Vi er overbeviste om, at vi vil konstatere et værditab på grund af møllerne. Vores udsigt bliver i dén grad forringet. På Ringkøbing-siden vil vi blive lige så hårdt ramt som sommerhusene på Klitten, nærmest mere, fordi vi får alle vindmøller præsenteret i horisonten, siger Charles Gam.

Han beskriver udsigten fra villaen således:

- Det er som om, fjorden og skyhimlen først kommer rigtigt til udtryk, når de skilles af klitbjergene. Om morgenen ligger Holmsland Klit badet i sol. Biler og huse ses klart, klitbjergene aftegner sig mod himlen og udgør et fortryllende syn med Nr. Lyngvig Fyr. Vi holder skumringstime om aftenen hele året, når solen går ned, og klitbjergene står badet i den røde aftenhimmel, der altid byder på nye farvekonstellationer. Om aftenen og natten kaster Nr. Lyngvig Fyr sit fejende lys over klitten og fjorden.

De tre vindmøller i Hvide Sande giver ifølge Charles Gam en forsmag på, hvad der er i vente.

- Når vi ser mod Hvide Sande, ser vi alene de tre vindmøller på nordstranden. Troldbjerg og andre markante klitter i og omkring Hvide Sande ses ikke mere. Om aftenen blinker vindmøllernes lys. Heldigvis er afstanden til Nr. Lyngvig Fyr så stor, at blinkene ikke helt tager livet af fyrets smukke lys. Med Vesterhav Syd vil hele horisonten fra Hvide Sande til Søndervig være som Hvide Sande: Vindmøllerne vil stjæle fokus fra horisonten med klitbjergene. Øjnene vil tvunget søge de roterende vindmøllevinger, der vil syne mindst lige så store som Hvide Sande-møllerne. På samme måde vil aftenhimlens ro og skønhed blive forstyrret af de roterende vindmøllevinger. Det bliver et værre cirkus, siger han.

Hvor meget den forringede udsigt vil betyde for priserne langs fjorden, kan ifølge Charles Gam kun blive et gæt - men over for Taksationsmyndigheden har han krævet en million kroner i værditabserstatning.

- Der er pæne grundpriser ved fjorden, men vi kommer til at ligge under for møllerne. Man kan ikke opføre møller, uden det får konsekvenser. Nu er vi kommet med et bud til Taksationsmyndigheden, og vi har prøvet at være forsigtige for ikke at blive afvist, siger Charles Gam.

Kaj Munks Vej 17 har en offentlig ejendomsværdi på 4.050.000 kroner.

- Ringkøbing by har en kystlinje på cirka fire kilometer. For både grundejere, promenerende og turister på fjordstierne vil Vesterhav Syds påvirkning af udsigten være en kapitalbrøler, som vil beklages i årtier, tilføjer han.

Ulla Riis og Charles Gam får svar fra Taksationsmyndigheden i løbet af første kvartal 2019.