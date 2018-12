Ejer: Nu søger jeg om at Bankvej 6 bliver sommerhus

Vedersø Klit: Kort inde i det nye år stopper Leif Ingemann Kristensen udlejningen af sit 407 kvadratmeter store poolhus i Vedersø Klit - men han håber at få gang i forretningen igen. I højsæsonen koster huset 15.495 kroner om ugen.

Planen er at købe jord på den private fællesvej fra andre lodsejere, så han får så stor grund, at bebyggelsesprocenten kommer ned på 8,56 procent og altså under de ti, som er maxgrænsen for sommerhuse. Han håber så, at politikerne vil sige god for at omregistrere huset fra helårsbolig til sommerhus.

Og det bør de gøre, hvis de vil følge op på deres intention om at styrke turismen i Ringkøbing-Skjern, mener husejeren.

- Jeg har ikke kunnet finde noget i lovgivningen, som siger, at man ikke må udleje et helårshus på korttidsbasis. Hvorfor skal noget, der kører godt, blokeres? Det kan jeg ikke se fornuften i. Udregnet efter kommunens egne tal for turisters omsætning ganget op med overnatninger, lægger mine gæster 1,2 millioner kroner i Ringkøbing-Skjern Kommune årligt, siger Leif Ingemann Kristensen.

Han afviser naboernes påstande om, at Bankvej 6, som har sovepladser til 24 gæster, er et larmende festhus.

- Det er en påstand fra deres side. Vi gør rent derude, og vi ville kunne se, hvis der har været fest. Vores gæster er typisk danskere i tre generationer, der er på weekendtur, ikke unge mennesker. Vi ville jo heller ikke selv kunne leve med, at nogen hærgede huset med fest og ballade. Jeg har også lavet husregler for, hvornår der skal være ro. Naboerne må jo også vide, at når de har bosat sig i et sommerhusområde, må de tåle folk, der holder ferie.

Leif Ingemann Kristensen mener, at han er blevet uretfærdigt behandlet i Vedersø Klit.

- Jeg troede, at når man kom og satte noget i gang, ville det blive påskønnet. Men jeg har haft bøvl lige siden, jeg kom derud.

Han har lavet en liste over 120 andre helårshuse, som ifølge ham også lejes ud på korttidsbasis som sommerhuse. Med listen vil han vise, at kommunen bør overholde lighedsgrundsætningen, som siger, at der ikke må gøres forskel.

- Det har jeg foreholdt kommunen, og de skriver så tilbage, at de ikke har givet tilladelse, og at de betragter det som en anmeldelse af husene fra min side. Jeg vil blot vise dem lighedsgrundsætningen. Det var ikke ment som en anmeldelse fra min side.

Hans sag skal op i teknik- og miljøudvalget i januar.

- Får jeg ikke tilladelse til at gøre huset til sommerhus, så vil familie, venner og bekendte få lov at bruge det, indtil jeg finder ud af, hvad der så skal ske, siger Leif Ingemann Kristensen.