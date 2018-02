Eivind Tangen vil vinde guld med Skjern

Skjern: - Vi skal vinde guld.

Skjern Håndbolds nye norske landsholdsspiller Eivind Tangen har store forventninger til resten af sæsonen.

Forventninger han ikke havde for bare få uger siden. Dengang var den 24-årige højre back nemlig stadig på kontrakt i HC Midtjylland.

Men HC Midtjylland har været gennem en turbulent tid, hvor det hele endte med, at spillere blev fritstillet. En af dem var Eivind Tangen.

- Det var kaotisk. Den ene dag fik vi at vide, at det hele så fint ud omkring økonomien. Næste dag var det så skidt igen. Sådan gik det op og ned. Det var nok ikke så slemt for mig, som for nogle af de andre spillere. Jeg havde jo min fremtid på plads med en aftale med Skjern Håndbold fra sommer. Det ser anderledes tungt ud for andre, fortæller Eivind Tangen.

Allerede mens han var med Norge til EM i Kroatien, var der uro.

- Men jeg forsøgte at lade være med at tænke på det. Jeg kunne jo ikke rigtig gøre noget, så jeg lod min agent klare tingene, siger Eivind Tangen.

Han havde andre muligheder for resten af sæsonen. Både danske og udenlandske.

- Men det var selvfølgelig naturligt, at det blev Skjern i stedet for fem måneder et andet sted, når jeg senere skulle til Skjern alligevel, fortæller Eivind Tangen.

For Skjern betyder det en ekstra lønudgift i et i forvejen stramt budget.

- Men vi turde godt tage chancen, fordi JKS og Superdæk har ydet et ekstraordinært bidrag. De har gjort det muligt at hente Eivind Tangen ind allerede nu, fortæller Skjern Håndbolds formand Carsten Thygesen.

Eivind Tangen er allerede i gang med træningen, og i aften får han formentlig sin debut for Skjern Håndbold mod TTH Holstebro.

- Jeg håber, jeg kan bidrage med noget skudkraft og godt spil i forsvaret og en rolle i kontraspillet. Jeg ved endnu ikke, hvad min rolle bliver på holdet. Men jeg ved, jeg kommer til et stabilt hold med to gode spillere på hver plads. Et hold der ikke er afhængig af én god spiller. Andre kan tage over. Det skal nok blive sjovt, og chancen for at vinde noget er stor, siger Eivind Tangen.