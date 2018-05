Eivind Tangen blev Skjerns helt store helt

Skjern Håndbold var i fare for at sætte point til hjemme mod Aarhus Håndbold og dermed sætte sig selv under stort pres inden lørdagens hjemmekamp mod Aalborg Håndbold. Men så slog Eivind Tangen til i sidste sekund.

Skjern: Der har været mange magiske eftermiddage og aftener sammen med Skjern Håndbold. Onsdag aften var endnu en af slagsen.

For alle var igennem hele følelsesregistret, inden det hele kulminerede i vild jubel.

En jubel udløst af Eivind Tangen. Den norske højre back, der har haft en vanskelig start i Skjern Håndbold. Eivind Tangen kom til midt i sæsonen. Han var slet ikke spillet ind på holdet, da han blev kastet på banen første gang. Det var en stor opgave, og det har i flere situationer set ud som om, Eivind Tangen har manglet selvtillid. Der har ikke været ret mange scoringer fra venstrehånden. Og tingene er ikke blevet bedre af, at Eivind Tangen har fået den utaknemmelige opgave at afløse René Rasmussen på højre fløj.

Nu er alt tilgivet - og mere til.

For det var Eivind Tangen, der med et drøn millisekunder før slutsignalet hamrede bolden i det fjerneste målhjørne til 26-25. Et sejrsmål der sendte Skjern Håndbold i DM-semifinalerne i næste uge.

- Der var ikke tid til at tænke. Vi fik frikast to sekunder før tid, og så var det bare om at fyre af. Det var godt nok dejligt at se den bold stryge i hjørnet. Jeg er meget glad for at få lov til at score et mål, der betyder så meget. Også fordi jeg havde spillet meget skidt på fløjen. Det viser bare, jeg ikke er fløjspiller, sagde Eivind Tangen efter kampen, hvor lykønskningerne var mange til den sympatiske nordmand.

Inden da var spillere og tilskuere gennem et uventet drama.

Inden kampen - ja også op gennem første halvleg - var der en stemning og en fornemmelse af, at den her skulle Skjern nok køre hjem. En hjemmekamp mod puljens svageste hold. Ingen problemer der.

Efter ti minutter var den fornemmelse bare større. Skjern førte 4-1. Fuld kontrol i defensiven. Føringer frem til 11-8 kort før pausen med chance for at komme foran med fire mål. Den chance blev ikke udnyttet, men 11-9 i stedet gav ikke anledning til bekymringer i pausen.

Ti minutter efter pausen - 17-13 til Aarhus efter fire mål på stribe.

På det tidspunkt var tilskuere og Skjern-truppen godt utilfredse med dommerparret Per Olesen og Claus Gramm Pedersen. Deres kendelser var sjældent populære, for hjemmepublikum var af den klare holdning, at der blev fløjtet mod Skjern.

Det var som om, det var med til at tænde det hele lidt ekstra. Publikum gav den endnu mere gas, og på banen bed Skjern-spillerne tænderne sammen - altså dem der ikke bruger tandbeskytter.

Trods modgang kom Skjern tilbage. 18-18. Føring igen ved 22-21 frem til 24-23. Så fulgte den vanvittige afslutning, som man sent vil glemme.

Det var ikke en af Skjerns gode kampe. Jo defensivt så det fint ud i lange perioder. Emil Nielsen havde de redninger, han skulle have, og Tibor Ivanisevic levede op til publikums store forventninger ved at redde tre straffekast og tvinge et fjerde til at blive lobbet over mål.

Men angrebet. For mange afbrændere, for mange tekniske fejl, nærmest ikke mål fra fløjene og for få lette kontramål, når man ser bort fra hurtigt midte og skud i tomt mål.

Men pyt. Skjern er i semifinalerne.