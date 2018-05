Eivind Tangen: Det var som at spille i Østeuropa

Skjern: Med ni flotte mål på kun ti forsøg var Eivind Tangen den helt store profil på Skjerns hold mod BSV. Med venstrehånden hamrede han bare bolden i mål fra sin position som højre back.

- Nogle dage rammer man bare alt. Så er det om at blive ved og ved, fortalte Eivind Tangen efter kampen.

Han sad og ærgrede sig over den ene afslutning, han havde i paraderne til sidst.

- Det var en ok chance, og der skulle jeg have gjort det bedre. Men alt i alt er jeg selvfølgelig tilfreds med min kamp, sagde nordmanden.

Han var som en af få lidt skuffet over, det ikke blev til en sejr.

- Det var så stærkt af os at komme igen. Lige som mod GOG kæmpede vi som vilde i de sidste 15 minutter. At vi i det hele taget fik en mulighed for at vinde, er slet ikke til at forstå. Men tak igen til publikum. Det føltes ikke som om, vi spillede i Danmark i dag. I den kulisse var det mere som at spille i Østeuropa, og det var enormt fedt. Det er ikke sikkert, at vi var kommet tilbage i kampen i dag, hvis ikke publikum havde hjulpet os så meget. Det er vi glade for, og det betyder meget," sagde Eivind Tangen.

Træner Ole Nørgaard var både lettet og ærgerlig.

- Jeg er mest tilfreds med, at vi trods alt fik uafgjort i en kamp, hvor vi var næstbedst det meste af tiden. På fight og vildskab kæmpede spillerne sig heroisk tilbage. Omvendt kan vi godt tillade os at ærgre os lidt, når vi nu kæmpede os til chancen for en sejr. Det havde næsten været for meget, hvis det var endt med sejr. Nu bliver det svært i Silkeborg. Sådan er det bare. Det er en udfordring, vi må løse, sagde Ole Nørgaard.

Han havde selvfølgelig ikke fået analyseret kampen i bund endnu.

- Men vi var for passive i forsvaret i mange situationer, vi var heller ikke gode til at løse vore perioder i undertal. I første halvleg ledte vi længe efter vore scoringer seks mod seks, for BSV er fysisk stærke, og vi vandt ikke dueller nok. Mod BSV skal timingen sidde lige i skabet, og det gjorde den altså ikke hele tiden, sagde Ole Nørgaard.