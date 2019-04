Egvad er ikke alene - flere plejehjem har underskud

Fire plejehjem har haft underskud i 2018 - også tre hjemmeplejer skal i år afdrage underskud.

Ringkøbing-Skjern: Det kostede seks medarbejdere jobbet, at Egvad Plejehjem kom ud af 2018 med et underskud på 871.000 kroner, som skulle lægges oveni et tidligere underskud på over 900.000 kroner. Plejehjemsleder Majbritt Friborg måtte afskedige seks medarbejdere for at nedbringe lønudgiften og samtidig lave en plan for, hvordan plejehjemmet kan afvikle sin gæld. Det betyder blandt andet, at det er slut med brug af vikarer og overarbejde i 2019.

Vil ikke fastansættes Egvad Plejehjem er imidlertid ikke det eneste plejehjem med underskud, viser en opgørelse, som politikerne i social- og sundhedsudvalget er blevet præsenteret for. På Holmbohjemmet i Kloster blev underskuddet på 406.511 kr. Der er dog et overskud på 163.000 at tære på fra tidligere år, så facit er et underskud på 244.000 kr. i 2019. Plejehjemsleder Lissi Mikkelsen forklarer underskuddet med, at alle medarbejdere i 2018 har været på uddannelse, langtidssygemeldinger og mangel på kvalificerede afløsere ved stillingsopslag. Det har tvunget hende til at bruge eksterne vikarer ved sygdom og lignende, for at få dækket alle vagtlag med faglært personale. - Vi har været heldige at få mange af de samme vikarer, og jeg har tilbudt dem at få en fast stilling på Holmbohjemmet, men de ønsker kun at være vikarer, forklarer Lissi Mikkelsen.

Svært Enghaven i Skjern har i 2018 et underskud på knap 260.000 kroner. Her har undervisningen af personalet i neuropædagogik, psykiatri og misbrug medført et overforbrug af afløsere. - Det har været svært at få dagligdagen til at hænge sammen, da faglærte, som var på kursus, var erstattet af unge uuddannede, forklarer plejehjemsleder Johanne Nielsen, der også angiver megen sygdom i vagterne som årsag til det større forbrug af afløsere.

Bemandingen tilpasset Ringkøbing Plejehjem har i 2018 haft et underskud på godt 490.000 kroner. Samtidig er der afdraget godt 900.000 af et underskud på knap 1,4 millioner i 2017. Plejehjemsleder Grethe Jeppesen fortæller, at der har været fokus på personalesituationen ved at nedsætte sygefraværet fra 10,6 procent til nu 5,8. Hun har også tilpasset bemandingen til plejeopgaverne, så lønudgifterne reduceres samtidig med, at serviceniveauet over for beboerne opretholdes. Det skulle kunne afvikle merforbruget i 2019, mener hun. Holmsland-Tim Hjemmepleje kom ud af 2018 med overskud på 900.000 kr. men bakser med et underskud på 2,7 millioner fra tidligere. Facit er et underskud på 1,8 million, som skal afvikles over de næste tre år med 600.000 kroner årligt. Årsagen til overskuddet i 2018 tilskrives den konstituerede leder, der har haft stor fokus på "styring af fremmødeprofilen" - som forvaltningen formulerer det. Hos Skjern Hjemmepleje blev sidste års underskud på godt 1,9 million. Her er der brugt knap 800.000 kroner til medarbejderfratrædelser, der dækker løn under opsigelse og fraværsperiode samt fratrædelsesgodtgørelse. - Grundet rekrutteringsproblemer i maj, juni og juli er der et stort forbrug af eksterne vikarer på 1.662.000 kroner i perioden, forklarer leder Lone Larsen. Hun vil nu holde brugen af eksterne vikarer på et minimum og forventer at kunne afdrage 400.000 kroner af gælden. Videbæk Hjemmepleje fik et overskud på 229.000 kroner sidste år, men slæbte et underskud med sig på godt en million fra tidligere. Leder Heidi Christiane Dinesen regner med at kunne afbetale 425.000 kroner i 2019. Det samlede underskud på de fire plejehjem og de tre hjemmeplejer bliver på godt 7,1 millioner - og samlet set ender det et underskud på 400.000 kroner for alle enhederne under Sundhed og Omsorg. Det er dog et ganske beskedent tal, da budgetrammen lyder på hele 328 millioner.