- Der er ingen tvivl om, at i klubhåndbold er det den største titel, man kan vinde. Paris har prøvet i nogle år uden held. Det er til gengæld også en titel, hvor man kan snige sig ind på den store scene. Det er virkelig om at være der, fordi den bliver afgjort på få kampe, hvorimod eksempelvis den tyske liga bliver afgjort over så lang tid. Det er lidt som en slutrunde. Hvem er bedst på dagen de få dage, hvor det bliver afgjort, lyder det fra fløjspilleren.

Selv om Champions League byder på lutter topklassemodstandere, gør turneringsformatet med få knockoutkampe inden Final 4 det muligt for klubberne lige under den absolutte verdenselite at være med til sidst.

Skjern: 5.000 mennesker til holdpræsentationen, 20.000 tilskuere til kampene og en personlig oppasser til at dirigere spilleren rundt til autografskrivning og andre arrangementer i rette tid. Og så lige et Champions League-trofæ til at runde Final 4-weekenden og sæsonen af med.

Anders Eggert og SG Flensburg-Handewitt tippede i flere knockoutkampe tætte opgør over til egen fordel, da de i 2014 tog storklubbens hidtil eneste Champions League-trofæ.I anden kvartfinalekamp tog Anders Eggert topscorertitlen. Fløjen sikrede Flensburg-Handewitt avancement på reglen om udebanemål, da han på straffekast scorede i slutsekunderne ude mod HC Vardar. I semifinalen leverede tyskerne et comeback, da de mod turneringsfavoritterne fra Barcelona vandt de sidste otte minutter med 6-0 og tvang semifinalekampen ud i forlænget spilletid og til sidst straffekastkonkurrence. Her scorede Eggert på det første forsøg. I finalen kom Mogensen og Eggert så bagud med 10-4 mod ærkerivalen fra THW Kiel. Eggert, Mogensen og deres danske holdkammerater snuppede alligevel sejren efter at have været bagud 16-14 ved pausen. Anders Eggert blev i finalekampen delt topscorer.

Kun EM-titel var større

Anders Eggert skatter Champions League-trofæet. Han har derfor heller ikke nemt ved at vurdere, om verdens største klubturnering overgår EM-guld med landsholdsherrerne i 2012.

Hvis han bliver nødt til at vælge, falder valget dog på trofæet i landsholdstrøjen.

- Klubholdstitler vindes med dem, man er sammen med hver dag. Landsholdet er så mere intensivt til gengæld. Man bor, sover og spiser sammen med folk i en måned. Og så tager man bare væk igen. Det har hver sin charme, men skal jeg rangere, tror jeg nu stadig, landsholdet vinder. På en eller anden måde er landsholdet bare det, man altid har set. Jeg tror, det er, fordi jeg vokset op med, at når der var slutrunder, sad vi og så det. Det er alle de fantastiske minder, der er forbundet med landsholdet, og at jeg så pludselig selv var en del af det, der gør, at EM-sejren nok stadig er den mest specielle, siger Anders Eggert.

Fløjspilleren ser efter en skadesplaget sidste sæson frem til denne sæsons strabadser.

For ikke alene giver kampene i Champions League oplevelser mod verdenseliten.

Kampene mod topmandskaberne giver også straffekasteksperten mulighed for at bevise, han skal med Nikolaj Jacobsens landshold til VM i Danmark og Tyskland til januar.

- Det er i de internationale kampe, man får lov at spille mod nogle af verdens bedste målmænd og forsvar. Man får lov at vise lidt af hvert, så for mine chancer for at være med til et VM i Danmark, er det fint at være med i Champions League. Jeg føler mig egentlig topmotiveret. Om det så er det ene eller andet, der motiverer mig, ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi havde et fedt år sidste år. Det var sjovt at få lov at komme hjem, få bygget nogle kræfter op igen og føle, at jeg var der, spille nogle DM-finaler og at spille mod Veszprem. Jeg har glædet mig rigtig meget til sæson 2 også og føler mig topmotiveret til de mange kampe, siger fløjspilleren.