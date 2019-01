Efterskoleforstander har selv droppet forældreintra

Familier drukner i digitale informationer. Derfor er det en god idé helt at lukke ned for forældreintra, mener far, efterskoleforstander og politiker, der aldrig loggede på sine egne børns intra-beskeder.

Ringkøbing-Skjern: Selv om Kristian Andersen gerne ville følge med i sine fire børns skolegang, så traf han på et tidligt tidspunkt en beslutning om helt at droppe forældreintra.

- Der er simpelthen for mange informationer, man hele tiden skal forholde sig til. Derfor fravalgte jeg det. I dag er der så mange åbne porte og platforme, vi hele tiden skal følge. Det stresser os, og vores hjerner kan ikke følge med, siger far, efterskoleforstander og politiker Kristian Andersen.

Han bakker derfor op om regeringens stresspanels anbefaling om at lukke forældreintra og erstatte det med den gammeldags kontaktbog.

- Jeg hilser forslaget velkommen. Forældreintra er et stresspunkt for mange, og jo mere man kan lukke ned for, jo bedre er det for familierne, mener han.

Som efterskoleforstander på Solgården har Kristian Andersen også taget et valg. Her får forældrene ingen daglige eller ugentlige beskeder om deres børns skoleliv. Men én gang om måneden får de et nyhedsbrev med de allervigtigste beskeder.

- Alle forældre vil gerne følge med i deres børns liv. Men vi skal huske at spørge os selv om, hvem vi som skole gør tingene for. Beslutningen hos os er kun at informere om det allervigtigste på Solgården, siger Kristian Andersen.