Efterskoleelever var til DM i tegning

- Som fag har tegning aldrig klaret sig bedre, end det gør nu. Man har fundet ud af, at tegning kan visualisere på en anden måde. Man kan beskrive ting med ord, men skitser kan komme tættere på. Tegning er et andet sprog, fortæller leder af Horsens Billedskole, Jannik Broz, der står for DM.

Nærværende skribent er ikke tegner, så her er kort fortalt, hvad der skete: Den Danske Design- og Håndværksefterskole var mandag eftermiddag vært for DM i Tegning for efterskoleelever, og som med så meget andet, indebar det også spænding og lettere nervøsitet for de elever, der skulle op i syv kategorier. 21 elever fra DHE, Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole og Skanderup Efterskole sad klar til at kæmpe ved tegnebordene.

Hvis denne artikel skulle være en tegning, så skulle den indeholde Den Danske Design- og Håndværksefterskole og ikke mindst elever, der tegner og hepper. En sejrsskammel vil også kunne illustrere det, men vigtigst er, at der skal være en blyant og et stykke papir.

Ro og nervøsitet

At tegne har også en værdi i sig selv, for der er en fornøjelse ved at fordybe sig.

- Det er bare dejligt, at man får ro til at sidde og fokusere på en opgave, og lave noget, som man kan se resultatet af. Og så kan man altid lære noget nyt, fortæller Kristine Anhoniussen, der går i 10. klasse på DHE og fik to point for sin tegning i den første runde.

Første opgave var at tegne med cirkler og ovaler, og de tre deltagere i dysten fik et billede af en kanin og et billede af en hund, som de skulle tegne efter.

- Det var nervepirrende, og jeg var ret nervøs, for jeg kendte ikke de andre elever og deres niveau, forklarer Kristine Anthoniussen.

Så er spørgsmålet, om alle kan lære at tegne.

- Alle kan lære at tegne, hvis de har viljen til det. Men det kræver tid og meget øvelse, forklarer Nikolaj Andersen, der er tegnelærer på DHE.

- For nogle åbner det op for en fantastisk verden, hvor de kan illustrere deres drømme, siger han.

Nikolaj Andersens tidligere tegnelærer er i øvrigt Jannik Broz, og det er også årsagen til, at DM er kommet til DHE.

DM plejer at blive holdt i Horsens under tegneugen. Men sponsorerne ville gerne, om arrangementet kom til at ligne skoleskak og tilmed, at det kom mere ud i landet, og så var det oplagt at rykke det til Skjern.