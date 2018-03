Efterskoleelev: Man kan altid lave noget, man har lyst til

De 98 elever på Fjordvang Efterskole i Velling havde stykket et 30 minutters dynamisk, spændende og lattervækkende multishow sammen for at vise, hvordan de bruger deres dage på efterskolen.

Plads til særhederne

Multishowet bliver vist fire gange, lørdag var for næste års elever og deres forældre. Blandt dem sad Helle Bjørnsson, hvis søn Jeppe skal begynde på efterskolen efter sommerferien.

- Vi har kigget på flere forskellige efterskoler men faldt for Fjordvang, fordi de lægger vægt på det, som Jeppe har brug for. Nemlig at danne sin egen personlighed. Det tiltalte os, at der er fokus på et enkelte barn og plads til alle "særhederne". Her er plads til at være den, man er, forklarede Helle Bjørnsson, der havde taget turen fra Esbjerg.