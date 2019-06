SKJERN: Kreativiteten har spiret på Den Danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern, for det er i denne weekend, at der holdes den årlige udstilling. Her bliver elevernes flotte kreationer bliver vist frem. Udstillingen er unik og har et nyt tema hvert år. I år er temaet "Under the sea" og eleverne har lavet flotte produkter til temaet. Til årets udstilling vil der være alt at finde lige fra undervands designs og skinnende smykker, til sofaborde, tøj i flotte farver og enestående kreationer der har elevernes eget præg. Der er næsten ikke noget, man ikke vil kunne opleve til udstillingen. Kunst, design, håndværk, modeshow, performance, live musik og motocross er bare en lille håndfuld af spændende ting, som vil finde sted i denne weekend.

Den danske Design- og Håndværksefterskole er en kreativ efterskole, hvor elever og lærere går op i deres håndværk. Faktisk er entusiasmen lige så stor som til de årlige gymnastikopvisninger.

Selve udstillingen foregår på skolens adresse, og der er gratis entre. Caféen er specielt udsmykket til årets tema. Åbningstiden er fredag den 21. juni fra 13 til 17 og søndag den 23. juni fra klokken 13 til 16.