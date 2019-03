Efterskole investerer 1,5 millioner i ventilation

Dejbjerg: Sidste år fik Dejbjerglund Efterskoles grupperum og klasselokaler installeret ventilation. Det har været en succes, så i år er turen kommet til elevværelserne. Derfor har skolen investeret 1,5 millioner kroner i et nyt system, der fra maj skal ventilere alle elevers værelser.

Forskning viser, at luftkvaliteten i soveværelset giver bedre nattesøvn og styrker præsentationsevnen næste dag. Derfor var det en nem beslutning for Dejbjerglund Efterskoles ledelse og bestyrelse at finde halvanden millioner kroner, lyder det fra efterskolen.

- Vi har et klart ønske om at tilbyde de bedste undervisningsfaciliteter, men før vi for alvor kan profitere af disse, skal eleverne have det bedst mulige udgangspunkt fra morgenstunden. Samtidig understøtter den gode ventilation elevernes generelle velvære, ligesom vi med det nye system genanvender energien og dermed både sparer miljø og pengepung for ekstra belastning, siger skolens forstander, Kjeld Christiansen, i en pressemeddelelse.