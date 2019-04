Kun i Vejen og Nyborg er borgerne ringere til at starte nye virksomheder, mens de kun er en anelse bedre i Billund og Holstebro, der ligger næsten lige så lavt som Ringkøbing-Skjern.

Det svarer til blot 8,6 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere mellem 18 og 64 år, hvilket er langt under landsgennemsnittet på 13,4 pr. indbygger for samtlige 98 kommuner.

Det viser den nyeste iværksætterundersøgelse, som firmaet Dinero, der står bag et regnskabsprogram, som bruges af mange iværksættere, har offentliggjort.

Den forkerte vej

Det er selvsagt ikke tal, der glæder erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen - især ikke, fordi det går den forkerte vej.

- I 2017 blev der startet 326 nye virksomheder i Ringkøbing-Skjern; det er altså faldet markant i 2018, hvor der burde være gået den anden vej, siger han.

- Det er klart, at det ikke er den vej, vi vil. Vi har stort fokus på at hjælpe nye virksomheder i gang - de er jo fremtiden.

Hans Jørn Mikkelsen kan ikke give en forklaring på, hvorfor iværksættertrangen er så lav her i kommunen.

- En forklaring kan være, at vi har en meget høj beskæftigelse, og at man ikke er så tilbøjelig til at tænke i de baner, når man er i arbejde. Men der er jo også andre kommuner, som har høj beskæftigelse, og hvor der er langt flere, der starter virksomhed, siger han.

- En anden forklaring er, at der er flere, der starter egen virksomhed i byer, der har mange uddannelsesinstitutioner.

Hans Jørn Mikkelsen peger også på, at der faktisk er et miljø for opstartsvirksomheder - eksempelvis Primo Husene i Ringkøbing, Innovest i Skjern og Skjern Enge Fødevarepark.

- Men hvorfor vi alligevel ligger i bunden, kan jeg ikke sige med sikkerhed. Det er dog klart, at det ikke er den vej, vi vil, så vi må blot fortsætte og have øget fokus på iværksætteri, siger han.