VOSTRUP: "Der kørte en bil magen til min", tænkte ejeren af en VW, da han torsdag 2. august på Krogen i Vostrup var ved at hente en trailer, som skulle spændes bag på hans bil. Det var spøjs, mente manden, som dog hurtigt opdagede, at det var mere end et tilfælde. Det var nemlig hans bil, der kørte væk fra stedet. Manden havde ladet nøglen sidde i bilen, og det opdagede en ukendt gerningsmand, som stjal den.

Tyven efterlod dog en damecykel, en sort Raleigh med et rødt sædebetræk. Bag på cyklen var et par sorte Adidas og en halvtom ananas-sodavand. Politiet har en ide om, at cyklen også er stjålet og vil derfor gerne i kontakt med cyklens rette ejermand.

Ved man, hvem det er, eller mangler man selv en sort Raleigh, kan man kontakte politiet på tlf. 114.

Den stjålne bil blev i øvrigt fundet kort efter på Gormsvej i Herning.