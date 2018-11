Efterlyser fagfolk i Stauning Lufthavns bestyrelse

Der er brug for nytænkning i lufthavnens bestyrelse, så den ikke fremover består af to byrådsmedlemmer og tre brugere, mener bestyrelsesmedlem.

Stauning: Tiden er løbet fra den måde, Stauning Lufthavns bestyrelse er sat sammen på.

Det mener Claus Vinther Pedersen, der er formand for lufthavnens lejerforening og medlem af lufthavnsbestyrelsen gennem et års tid.

De seneste mange år har to bestyrelsesmedlemmer - formanden og næstformanden - være politikere udpeget af byrådet, mens tre er valgt af lufthavnens brugere. Politikerne har to stemmer hver, mens de øvrige kun har en enkelt stemme. Dermed har Ringkøbing-Skjern Kommune haft god mulighed for at sikre et flertal i bestyrelsen.

- Jeg undrer mig over, at man har fastholdt den nuværende sammensætning gennem så mange år. Der er virkelig brug for folk med en faglig baggrund i lufthavnens bestyrelse. Folk med indsigt i luftfart og økonomi. Derfor mener jeg, at det er noget, der bør ændres, siger Claus Vinter Pedersen.

Han mener, at den nuværende krisesituation, hvor der er sat gang i en storstilet redningsplan for lufthavnen, netop understreger, at der er brug for bestyrelseskræfter med særlige kompetencer.

- Enhver velfungerende organisation vil sørge for at finde de rigtige folk til sin bestyrelse frem for folk, der er udpeget. Det mener jeg også bør ske i forhold til Stauning Lufthavn, hvor der er brug for den faglige indsigt, som ikke er sikret med den nuværende form, siger han.

Også fast afløser i tårnet på Stauning Lufthavn, Rolf Brems, savner flok med luftfartserfaring i front for lufthavnen.

- Det duer ikke, at det er folk, som ikke aner noget som helst om lufthavnsdrift, siger han.