Efter ulykke: Togene kan snart køre igen

TARM: Oprydningsarbejdet efter morgenens ulykke på togskinnerne ved Tarm forventes at være færdigt omkring kl. 14.00, hvorefter den almindelige togdrift kan genoptages.

Det fortæller Banedanmark, som har ansvaret for oprydningen ved banen. Når oprydningen er færdig, skal politiet give grønt lys for, at togdriften kan sættes i gang igen.

En person blev ramt af toget på banen ved ringvejen ved den nordlige rundkørsel kort før kl. 10.00 i formiddag, hvorefter alle tog på strækningen mellem Skjern og Varde blev aflyst og erstattet af togbusser.

Politiet oplyser, at personen afgik ved døden ved påkørslen.