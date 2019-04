Efter tre gange nej lykkedes det: Mejeriet fik en million fra fond

Det kræver noget, hvis man skal have held med at skrabe penge sammen.- Man skal have det i sig, at man gerne vil tage telefonen og spørge folk om støtte: ?Vi har altså ingen penge, men vi har lige brug for hjælp til det og det og det.? Man skal have følelsen af, at det er okay at spørge, for det er man nødt til at gøre mange gange. Det er faktisk heller ikke så svært, når man brænder for en god sag og har argumenterne i orden, siger Bente Vyff Petersen.