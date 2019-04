Udvalgsformand understreger, at der er politisk opmærksomhed om at bevare træer i kommunens byer, men ind i mellem er det nødvendigt at erstatte de gamle træer af nye.

Ringkøbing: Mens Arne Christensen går og skumler over, at hans to næsten 40 år gamle kastanjetræer i Søndergade for nyligt blev fældet uden varsel, så kan Dagbladet fortælle, at der tidligere har været ballade om gadens træer.

I 2011 forsøgte nogle naboer nemlig at få fældet et par af de i alt fire kastanjetræer, fordi de mente, at de stod i vejen for postkasseanlægget. Men fordi gaden er omfattet af bevaringsdeklaratione, og kommunens gartner dengang vurderede, at træerne var sunde og raske, fik de afslag. I begrundelsen fra kommunen blev det desuden slået fast, at træerne i forbindelse med en byggesag også blev fredet fra motorsaven.

Formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S), understreger, at han kun kender sagen om de fældede kastanjetræer fra Dagbladet, men helt generelt mener han, at der bliver brugt kræfter for at sikre, at midtbyerne fortsat er grønne.

- Nu er det sådan med træer, at de desværre ikke lever for evigt. Nogle bliver syge og nogle bliver så store, at det er nødvendigt at fjerne dem. Men vi bruger faktisk mange ressourcer på at sørge for at plante nye træer, når de gamle forsvinder, siger han.

I Søndergade er der i dag kun et enkelt træ tilbage - og dermed ser gaden noget anderledes ud, end da der var en hel stribe høje kastanjetræer. Arne Christensen, hvis baghave går ud til Søndergade, har fået lovning på to nye træer betalt af kommunen. Men det er han langt fra tilfreds med, han ville nemlig gerne have beholdt sine høje træer.

Den 84-årige pensionist fastholder, at han jo ikke kommer til at opleve så høje træer som dem, han mistede, da kommunen fældede dem i hans baghave. Selv mener Arne Christensen ikke, at træerne var syge. Men kommunen er altså af en anden opfattelse.

Ifølge John G. Christensen bliver kastanjetræerne næppe de sidste, som må lade livet. I Ringkøbing står man overfor en renovering af den nordlige del af Nygade - og her kan nogle af de formklippede allétræer komme til skade.

- Men der vil blive sørget for, at der bliver plantet nye, hvis det sker, understreger formanden for teknik- og miljøudvalget.