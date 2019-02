Ringkøbing: Familien til den 95-årige mand, som forrige weekend blev fanget i sin røgfyldte stue på Åstedparkens Ældrecenter efter at have tabt et tændt stearinlys, efterlyste i gårsdagens avis politisk handling for at sikre tidssvarende brandalarmer.

Løsgængeren Lennart Qvist, der er formand for social- og sundhedsudvalget, bad allerede i sidste uge om at få sagen på næste udvalgsmøde, oplyser han. Det sker, så politikerne kan få en orientering om brandsikkerheden i kommunens plejeboliger.

Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede understreget, at alle regler er overholdt. Ifølge loven skal plejeboligerne opfylde de krav til brandsikkerhed, som gjaldt på opførelsestidspunktet. Og det gør Åstedparkens Plejecenter, har kommunen tidligere oplyst til Dagbladet.

Kommunen har dog efter en omfattende undersøgelse, der blev pålagt alle landets kommuner af Trafik- og Boligstyrelsen, fået en henvendelse fra styrelsen om, at man på en eller flere institutioner ikke lever op til kravene. Det skal nu undersøges nærmere.

Socialudvalgets næste møde foregår den 27. februar.