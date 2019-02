BORRIS: Erhvervsskolen Vestjylland i Borris blev i november ramt af en brand, der gik ud over skolens hal og et klasselokale, og det er nu planen, at begge dele skal genopbygges.

- I hallen var det primært spær og tag, det gik ud over. Murværket kan bruges igen, så der bliver tale om en restaurering, fortæller skolens direktør Claus Tobler.

Forsikringssummen er udbetalt, men hvornår hallen står færdig, er der ikke sat dato på endnu. Fra skolens side er man lige nu i dialog med bygningens ejer, Benno Gosvig, om hvilke ønsker man har i en ny version af hallen.

- Vi kan godt bruge et generelt aktivitetsområde til når vi har gæster. Hallen bruges jo ikke udelukkende til idræt, men måske kunne vi lave noget, der kan kaldes en multisal, forklarer Claus Tobler.

Tekniske undersøgelser viste, at branden var påsat, og at der var to arnesteder. En 18-årig mand med tilknytning til skolen blev senere sigtet for ildspåsættelse. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til Dagbladet, at den sigtede sidder fængslet frem til den 12. marts i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Anklagemyndigheden oplyser til Dagbladet, at sagen endnu ikke er berammet ved Retten i Herning, idet der er oplysninger i sagen, som skal forelægges Statsadvokaten og Retslægerådet. Disse afventes der svar på.