Efter overraskende ministerstop: Jeg er ked af, at Esben ikke vil mere

Ringkøbing-Skjern: Det er en kæmpe overraskelse og et stort tab for Ringkøbing-Skjern, at Esben Lunde Larsen her til aften har meddelt, at han ikke længere vil være miljø- og fødevareminister og forlader Folketinget efter næste valg.

Sådan lyder den samstemmende melding fra den stribe Venstrefolk, som Dagbladet har talt efter at den vestjyske minister lod bomben springe her til aften.

- Jeg er ked af, at han ikke ønsker at fortsætte. Esben har været en utrolig dygtig minister og en meget god mand for os i Vestjylland. Han er dygtig og er en arbejdshest ud over det sædvanlige. Det er et tab. Men jeg respekterer naturligvis hans beslutning, siger tidligere lokalformand for Venstre i Ringkøbing-Skjern, Jens Nicolai Vejlgaard, der har fulgt Lunde Larsen politiske karriere på tæt hold.

Også formand for kredsbestyrelsen, Bent Østergaard, der havde regnet med Esben Lunde Larsen til et kommende folketingsvalg, ærgrer sig.

- Det kom som noget af en overraskelse for mig, da jeg fik beskeden i eftermiddags. Jeg havde på ingen måde set det komme. Men det er jo Esben selv, der planlægger, hvor længe han ønsker at have politik som sin arbejdsplads. Han har været en fantastisk minister for landbruget og god for os i Ringkøbing-Skjern, siger Bent Østergaard.

Nu skal Venstre i Ringkøbing-Skjern ud og finde Lunde Larsens afløser som folketingskandidat.

- Vi har et planlagt møde i forretningsudvalget om 14 dage. Nu får det en helt anden dagsorden, for vi skal ud og finde en ny folketingskandidat til næste valg, siger han.

Det skal nok lykkes, mener Bent Østergaard. Ringkøbingkredsen betragtes som en sikker Venstrekreds, og vil derfor være attraktiv for en ambitiøs kandidat med drømme om en karriere på Christiansborg.

Bent Østergaard har ikke nået at tænke på navne, men fastslår én ting.

- Vi skal have en lokal kandidat, hvem det bliver, vil tiden vise, siger han.