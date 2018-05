Efter ordkrig: Nu tørner populær journalist sammen med Esben Lunde Larsen

Gennem to dage skal journalist Peter Falktoft være i selskab med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, og det har han noget blandede forventninger til.

København: "Efter sigende skulle Peter Falktoft være meget optaget af, hvad jeg foretager mig som miljø- og fødevareminister, og det er jo et privilegium som minister at få den slags opmærksomhed fra en SoMe-kendis" Sådan skriver minister Esben Lunde Larsen på Facebook i en invitation til journalist Peter Falktoft. Radio- og TV-værten har flere gange langet ud efter ministeren på de sociale medier, hvor der er uenighed på mange fronter. Nu kvitterer Esben Lunde Larsen med en invitation, hvor han gennem to dage den 2. og 3. maj vil sætte Peter Falktoft ind i dagligdagen som minister, og den invitation blev accepteret: - Jeg tænkte "Ja tak, hvorfor ikke". Jeg synes dog nok, at invitationen var lidt tvetydig. Der var en snert af provokation og nedladenhed, siger Peter Falktoft.

Peter Falktoft Peter Falktoft er en prisvindende journalist, der især er kendt for radio, TV og podcast.Sammen med Esben Bjerre Hansen var han en af værterne bag "Monte Carlo" på P3, der er en af de største radio-succeser nogensinde på DR.



"Monte Carlo" havde ofte en halv million lyttere til sine udsendelser, og siden har Peter Falktoft og Esben Bjerre Hansen kastet sig over et hav af projekter.



De har blandt andet dækket præsidentvalg, mens de var værterne bag "Monte Carlo elsker Jylland", "Monte Carlo elsker Putin" og Monte Carlo elsker jøderne" på TV.



I dag laver Peter Falktoft og Esben Bjerre Hansen den populære podcast "Her går det godt".

Alterdreng "Ok, alterdreng, hvis du bytter SoMe-kendis ud med prisvindende TV -og Radiovært, så har vi en aftale. Og jeg kommer ikke til at "følge" dig nogen steder hen". Svaret kom prompte og kontant fra Peter Falktoft, der indrømmer at have reageret lidt heftigt. Og den hårde tone duellanterne imellem kunne sætte tvivl omkring, hvorvidt mødet nogensinde ville blive virkelighed: - Jeg har været i tvivl, siden jeg læste invitationen. Jeg tror, at han for en gangs skyld har skrevet uden at rådføre sig med sin rådgiver, og han er normalt svær at få i tale. Han har et anstrengt forhold til offentligheden. Jeg er løve og har først fødselsdag i august, men det her er en tidlig fødselsdagsgave. Jeg tænkte "Hold da op, hvor bliver det et ja tak", udtaler Peter Falktoft.

En gåde Den hårde tone fik dog ikke parterne til at ryste på hånden. Onsdag mødes de i København, men det bliver uden kamera og uden presse. Peter Falktoft har forsøgt at få lov at lave lyd eller tegninger fra besøget, men svaret fra ministeriet er ifølge journalisten uklart: - Det er en gåde. Jeg ved ikke, hvad man må, og hvad man ikke må. Og så undrer det mig, at de kalder det en personlig invitation, når den sendes ud i fuld offentlighed. Jeg har spurgt, om det er kutyme, og jeg venter spændt på svar, fortæller journalisten. Peter Falktoft har da heller ikke de helt store forventninger til, at han personligt får meget ud af dagene med ministeren: - Det tror jeg overhovedet ikke, at jeg gør. Slet ikke, når jeg ikke må dokumentere det, siger Peter Falktoft.

Trojansk hest Selv om Peter Falktoft ikke forventer meget, slår han en ting fast: Han besøger ikke Esben Lunde Larsen som del af oppositionen. Han ser i stedet sig selv som en bekymret borger, der er uenig i den måde, ansvaret forvaltes på. Og selvom forventningerne ikke er høje, har han de kritiske spørgsmål klar, og dem er han ikke alene med: - Jeg kommer ikke til at agere ufrivillig katalysator i et mediestunt men vil derimod høre ham, hvorfor han forvalter sit embede så skødesløst i forhold til vores miljø, fauna og lignende, siger han og fortsætter: - Jeg er en trojansk hest fyldt med kvalificerede spørgsmål fra biologer, forskere og organisationer, der alle deler en fælles bekymring for vores lands natur. Disse har desværre aldrig fået lov at til at snakke med ministeren, så de må nøjes med mig. Og eftersom ministeren ikke vil gå med til at dokumentere vores aftale, så påfalder det mig at genfortælle hans forklaringer. En tjans, jeg gladeligt påtager mig, understreger Peter Falktoft.