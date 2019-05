Efter masser af havarier: KVA Vind får 11 måneder til at rette fejl på vindmøller

Sikkerhedsstyrelsen har givet KVA Vind et påbud, efter at 33 vindmøller er havareret. Manglerne skal afhjælpes uden beregning for kunderne.

ASTRUP: Sikkerhedsstyrelsen har nu udstedt et påbud til KVA Vind i Astrup, efter at en mølletype fra firmaet har været ramt af et massivt antal havarier, der i flere omgange har resulteret i væltede vindmøller hos kunderne.

Inden 1. maj 2020 skal KVA Vind udbedre manglerne på mølletypen, der er opstillet i 278 eksemplarer, viser en aktindsigt, som Dagbladet har fået.

I oktober 2018 er der konstateret i alt 33 havarier, og nye havarier er kommet til siden. Månedligt skal KVA Vind underrette Sikkerhedsstyrelsen om status for opdateringerne. Følger KVA Vind ikke påbuddets krav, kan det ende med en politianmeldelse. Senest den 29. maj skal ejerne informeres om risikoen, opdateringerne og have tilsendt en ny manual for møllen. Sikkerhedsstyrelsen har set den seneste opdatering af manualen og accepteret den, og Sikkerhedsstyrelsen skal desuden oplyses om, hvordan alle kunderne er blevet informeret.

Opdateringerne indebærer, at der skal monteres en rystesensor og at styringen skal omkodes, så møllen kommer hurtigt igennem den kritiske fase under opstart. Desuden skal der monteres en pakning imellem vinger og nav, og bores et drænhul i vingerne. Disse opdateringer skal udføres uden beregning for kunderne.

Den pågældende vindmølletype er produceret i Kina, og er importeret af KVA Vind siden 2011. KVA Vind har stadig nogle få stykker af dem til at ligge på lager, og de må kun sælges såfremt de også har fået de nævnte opdateringer. Desuden kræver Sikkerhedsstyrelsen, at der leveres en EF-overensstemmelseserklæring med møllerne, når de sælges.

Til Sikkerhedsstyrelsen har KVA Vind meddelt, at der er ansat yderligere en servicemedarbejder og indkøbt yderligere en servicebil. Sikkerhedsstyrelsen accepterer, hvis et andet firma gennemfører opdateringerne, blot det sker på KVA Vinds ansvar.

Sikkerhedstyrelsen fik overdraget sagen fra Energistyrelsen i februar. De første havarier på møllerne blev konstateret i 2015.

Det har ikke været muligt for Dagbladet at få en kommentar fra KVA Vinds direktør Kurt Østergaard, da han holder ferie.