Efter debat mellem V og KD: Tommel op fra formændene

Ringkøbing: Det er ingen hemmelighed, at folketingskandidaterne Kenneth Mikkelsen (V) og Kristian Andersen (KD) går efter mange af de samme stemmer til det kommende folketingsvalg.

Derfor var deres formænd begge på plads for at overvære de to herrers første valgkampsduel mandag, og de var begge godt tilfredse med deres egen kandidats præstation.

- Vi ved jo godt, at Kristian har nogle gode talegaver. Han er godt forberedt og erkender, hvis der er ting, han ikke er dybt nede i. Det synes jeg er en styrke i politik, lyder det fra KD-formand Iver Poulsen.

Også Venstres kommuneformand Hans Christian Tylvad vender tommelen op for Kenneth Mikkelsens indsats.

- Han klarede det utrolig godt. Det havde jeg nu også regnet med, siger han.

Begge formand er dog også enige om, at der ikke var så meget at slås om på det politiske.

- De er enige på de store linjer. Derfor er der i bund og grund ikke den store forskel på grundholdningerne. Det er små ting, der skiller dem ad, siger Tylvad.

Bliver det så ikke svært for vælgerne?

- Det er i bund og grund vælgernes afgørelse, sådan er demokratiet. Opgaven bliver nu at overbevise dem om, hvor det er bedst at sætte sit kryds, og jeg er ikke i tvivl. Det bliver svært for en enkelt kristendemokrat at passe arbejdet på Christiansborg, mens en Venstremand vil være en del af en større gruppe, siger Venstreformanden.

Den præmis køber Iver Poulsen ikke.

- Kristian bliver ikke ene mand på Christiansborg, hvis vi vinder et kredsmandat. Men det har vi rigtig svært ved at forklare dem i Venstre. De tror ikke rigtig på os, siger KD-formanden.