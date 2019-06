TARM: 3300 underskrifter indsamlet på ni dage.

Truslen om en bibliotekslukning, har virkelig fået Tarms borgere op af stolene. Faktisk i så høj grad, at der måtte hentes ekstra stole og åbnes op til de øvrige sale, da Bechs Hotel torsdag aften dannede ramme om et borgermøde. Omkring 300 var mødt frem for at høre politikerne, men spørgsmålet er så, om de er blevet klogere på, hvad politikerne egentlig vil med Tarm.

- Vi får konstant flotte ord, men der er ingen visionsplan for Tarm, og hvis der er, så er det den masterplan, som aldrig nogensinde kom i brug. Jeg tror, at mange her ikke er blevet klogere af den debat, siger Karsten Jensen, næstformand i Tarm Udviklingsforum.

I debatten sagde han til politikerne, at Tarm nok er nået dertil, hvor nok er nok. Det er som om, at Tarm altid står sidst i køen, når der skal deles penge ud. Han anerkender, at Mejeriet har fået penge, men det er i en størrelsesorden, hvor der nærmere er tale om "hold-kæft-bolsje-penge", som han bemærker det.

Heller ikke Hanne Laier, der er en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen, er helt sikker på, at politikerne ved, hvad de gør.

- Jeg går herfra med en fornemmelse af, at politikerne godt ved, at der lægges et stort frivilligt arbejde. Men jeg er bekymret for, om de helt ved, hvad det der kommer ovenfra, betyder? Jo, de ved det godt, men det er så mere om de husker det, siger Hanne Laier.

Hun konstaterer, at Tarm gennem de seneste år har mistet meget som følge af kommunesammenlægningen i 2007.

- Vi kan gøre meget som frivillige, men vi skal også have rammerne til det, mener Hanne Laier.

Borgmester Hans Østergaard sagde efter mødet, at det havde gjort indtryk på ham.

- Der er jo ingen, der brænder for at nedlægge Tarm Bibliotek. Jeg tror, at alle i panelet vil tænke sig om en ekstra gang, når beslutningen skal træffes, siger Hans Østergaard.

Han ærgrer sig over, at det næsten kommer til at lyde, som om at Tarm er ved at lægge sig til at dø. Men så er spørgsmålet, hvad han og de øvrige politikere egentlig vil med Tarm.

- Vi vil gerne det samme med Tarm som alle de andre byer i kommunen. Vi vil vækst og udvikling. For mig står alt åbent, men Tarm skal være en del af vores udvikling, fastslår Hans Østergaard.