Efter bitter debat: Jørgen Iversen væltet som turistformand

Jørgen Iversen (i forgrunden) blev kraftigt angrebet for sin måde at tackle Vesterhav Syd-sagen. Foto Poul Osmundsen.

76 stemte for mistillidsvotum til den hidtidige formand; 55 bakkede op om ham. Et massivt flertal vedtog efterfølgende at kæmpe "aktivt og vedvarende" for at få de kystnære møller længere ud.

RINGKØBING: Ringkøbing Fjord Turisme skal have ny formand. Kort før klokken 21 mandag aften oplæste dirigenten, advokat Jesper Bøge Pedersen, resultatet af afstemningen på generalforsamlingen på Hotel Fjordgården i Ringkøbing: 76 udtrykte deres mistillid til den hidtidige formand Jørgen Iversen, mens 55 bakkede op om ham. Fire stemmer var blanke. Mistillidsforslaget blev stillet på vegne af udlejningsbureauerne af Lars Kristensen, Novasol, med denne begrundelse: - Jeg mener ikke, formandens ageren i forhold til hele vindmøllesagen har været i turismeerhvervets interesse. - Ydermere syntes jeg ikke, formanden har evnet at lytte til og skabe det nødvendige sammenhold i foreningen. - Jeg stiller derfor forslag om mistillidsafstemning til formand Jørgen Iversen. - Samtidig vil jeg på vegne af forslagsstillerne gerne tilbagetrække forslag om vedtægtsændringer "Et medlem kan ikke genopstille... osv." Forslaget affødte en langvarig debat, der altså endte med, at et klart flertal udtrykte mistillid til Jørgen Iversen.

Møller længere ud Et klart flertal sagde efterfølgende ja til at arbejde for at få møllerne flyttet længere ud på havet. Feriehusudlejerne stillede således følgende forslag: "Ringkøbing Fjord Turisme skal aktivt og vedholdende arbejde for at ændre placeringen af den kystnære vindmøllepark Vesterhav Syd, så placeringerne 4-8 km fra kysten ændres til minimum 32 km fra kysten, som bl.a. er gældende for flere tyske off-shore vindmølleparker. Alternativt 20 km fra kysten som VVM-redegørelsen lægger op til, såfremt de 20 km er afgørende for, at produktionen kan indregnes med 50 % i RKSK's energiopgørelse". "Forslaget motiveres med, at en placering af Vesterhav Syd uden for umiddelbar synsvidde er af ganske væsentlig betydning for at fortsætte den positive udvikling, turismen i RKSK har præsteret gennem årene. Målt på destinationens overnatninger som grundlag for turismeerhvervets samlede omsætning, der er i stadig tiltagende konkurrence med andre destinationer". 105 stemte ja til dette forslag, ni nej, og 20 afgav blank stemme.

Bitter debat I sin beretning nævnte Jørgen Iversen, at Vesterhav Syd havde været på generalforsamlings-dagsordenen adskillige gange. - Jeg vil endnu engang opfordre til, at vi finder en vej til at få ro på og komme tilbage til at trække på samme hammel - uanset hvordan de forskellige punkter på dagsordenen falder ud, sagde han. Forud for afstemningen fulgte dog en til tider bitter debat. Til Lars Kristensens forslag gentog Jørgen Iversen, hvad han tidligere har sagt - nemlig at han handlede på vegne af bestyrelsen, og at denne ikke havde haft nogen afstemning om holdningen til Vesterhav Syd. Han fastslog også, at der ikke på nogen generalforsamling havde været et flertal mod møllerne, og at han derfor ikke på noget tidspunkt var gået imod flertallets holdning. Jens Frich angreb i kraftige vendinger de kræfter, der søgte at vælte formanden - især den fremtrædende møllemodstander Jens Bollerup. - Han stikker jer blår i øjnene! Det han siger er løgn, sagde Jens Frich, der også opfordrede møllemodstanderne sommerhusudlejer Anders Thygesen og købmand Keld Hansen til "at skamme sig". - Jeg skammer mig ikke. Jeg har bare fået en anden opfattelse af møllerne, sagde Keld Hansen. - Vi må få et godt samarbejde op at stå igen. Grøfterne bliver bredere og bredere. Jeg vil anbefale, at vi får sagen landet på en ordentlig måde.

Ingen skamfølelse - Du har en malerisk måde at sige tingene på, Frich. Men jeg skammer mig ikke. Når man er truet på sit levebrød, er det noget, der optager en meget, sagde Anders Thygesen. Ulrich Bitterhoff, medlem af bestyrelsen, afviste, at der havde været enighed i turistforeningens bestyrelsen om opbakningen bag Vesterhav Syd. - Da vi fik mere information om, hvor tæt møllerne ville komme på kysten, kom det som et chok, sagde han og understregede, at han længe havde været imod de kystnære havmøller. Hertil sagde Jørgen Iversen, at "der har ikke en eneste gang i bestyrelsen været udtrykt mistillid til min måde at gøre tingene på". Borgmester Hans Østergaard (V) var til stede ved generalforsamlingen og kom også med et indlæg: - Jeg har ikke nødvendigvis været begejstret for Vesterhav Syd. Men nu er løbet næsten kørt. Jeg har stor respekt for, at der kan være forskellige holdninger. Der har været gjort flere forsøg på at flytte møllerne, men på et tidspunkt må vi erkende, at der ikke er mere at komme efter. Mistillid eller ej - det flytter ingen møller; jeg vil opfordrer til, at man ikke graver grøfter, men i stedet danner fælles front for turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune.